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В Минске будут молиться о прекращении преследования костела и возвращении архиепископа Кондрусевича
Источник материала: Навiны
Крестный путь с участием верующих всех католических приходов Минска пройдет 11 сентября на территории костела Пресвятой Троицы (святого Роха) на Золотой Горке, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.
Традиционно это богослужение проводится упомянутом приходе на Великой неделе — неделе, предшествующей Пасхе, — но на этот раз оно приурочено к празднику Воздвижения святого креста, который отмечается 14 сентября.
Крестный путь пройдет в молитве о прекращении преследования костела в Беларуси и скорейшем возвращении в страну председателя Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.
Богослужение начнется на прикостельной территории в 18.30. Его возглавит генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий, который в отсутствие Кондрусевича исполняет обязанности архипастыря.
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Крестный путь с участием верующих всех католических приходов Минска пройдет 11 сентября на территории костела Пресвятой Троицы (святого Роха) на Золотой Горке,...
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