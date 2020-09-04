В Минске будут молиться о прекращении преследования костела и возвращении архиепископа Кондрусевича

Крестный путь с участием верующих всех католических приходов Минска пройдет 11 сентября на территории костела Пресвятой Троицы (святого Роха) на Золотой Горке, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Традиционно это богослужение проводится упомянутом приходе на Великой неделе — неделе, предшествующей Пасхе, — но на этот раз оно приурочено к празднику Воздвижения святого креста, который отмечается 14 сентября.

Крестный путь пройдет в молитве о прекращении преследования костела в Беларуси и скорейшем возвращении в страну председателя Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Богослужение начнется на прикостельной территории в 18.30. Его возглавит генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий, который в отсутствие Кондрусевича исполняет обязанности архипастыря.