Синоптики рассказали, как изменится погода на выходных в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Синоптики предупредили о тумане и грозах в субботу, передает Sputnik.

По этому поводу объявлен желтый уровень опасности. По данным Гидромета, туманы ожидаются ночью и утром, а грозы прогремят днем, но только по западу страны. Также в этом регионе пройдут кратковременные дожди.

В целом на выходных сохранится теплая погода. В субботу днем воздух прогреется до +19..+25°С. Ночью будет холоднее ― до +10..+15°С, местами +7..+9°С. Обещают облачную с прояснениями погоду. Ветер слабый, при грозах порывистый.

В воскресенье погодные условия в Беларуси будет формировать система фронтальных разделов, смещающаяся с территории Польши. Утром и днем почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит +10..+16°С, днем +17..+23°С, по юго-востоку +24..+26°С.

Синоптики также рассказали о погоде в начале следующей недели. В понедельник северо-западная часть Беларуси будет находиться под влиянием прохладной воздушной массы. По юго-восточной половине страны сохранится влияние малоподвижной системы фронтов.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут по юго-востоку страны, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. В ночные часы на улице будет +7..+13°С, днем +16..+22°С, по юго-востоку ночью +14..+16°С, днем +23..+26°С.

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