Координационный совет объявил о создании инициативы «Профсоюз Online»

Источник материала: Ежедневник

naviny.by

Координационный совет в сотрудничестве с независимыми профсоюзами Беларуси объявил о создании инициативы «Профсоюз Online», основная цель – облегчить вступление наемных работников в профсоюзные организации, альтернативные государственным.

"Все мы видим, как важна солидарность. Но это не так просто. Поэтому Координационный совет объявил инициативу "профсоюз онлайн". Мы хорошо понимаем ваши потребности, а запрос на инициативу сформирован самими рабочими", - сообщила организатор инициативы Марина Воробей в ходе презентации в Минске в пятницу.

Она рассказала, что с помощью инициативы вступление в независимый отраслевой профсоюз становится легче: "достаточно заполнить заявку на сайте или написать чат-боту. Наш волонтер созвонится с вами, приедет в любое время и место, и мы включим вас в профсоюз, где уже есть ваши коллеги", передает interfax.by .

Как отметили создатели инициативы, ее поддержали все независимые профсоюзы Беларуси.

В ходе презентации было заявлено, что "рабочие массово выходят из официального профсоюза, и это только начало". В качестве примера была приведена ситуация с фабрикой "Конте Спа". По словам Воробей, все работники этого предприятия вышли из государственного профсоюза и подали заявку на ликвидацию первичной ячейки ФПБ.