Беларусь передала ФСБ России данные разведки об отравлении Навального

Источник материала: Ежедневник

Материалы белорусской разведки об отравление российского политика Алексея Навального переданы в Федеральную службу безопасности России, спецслужба доложит о них Путину, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Они же (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ", - сказал Песков. "Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом", - добавил он, указав, что "это функция любой спецслужбы".

Отвечая на вопрос, кому склонна верить российская сторона, Германии или Беларуси (учитывая, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил о том, что раз Лукашенко выступает с подобными обвинениями в адрес Запада, значит, располагает достаточными основаниями), Песков призвал быть точными и не передергивать факты. "Он не исключал такую возможность, Нарышкин, давайте будем точными", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Он также подчеркнул, что материалы, о которых идет речь, "по линии специальных служб циркулируют" и, "соответственно, они анализируются в наших спецслужбах". При этом Песков еще раз подчеркнул, что затрудняется что-либо сказать по содержанию собранных белорусской стороной материалов, сообщает tass.ru .

Песков отказался прокомментировать заявление Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.

"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что медики омской больницы, куда изначально был доставлен Алексей Навальный, были гораздо более открыты, информируя общественность о его состоянии, чем их немецкие коллеги.