ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь передала ФСБ России данные разведки об отравлении Навального

04.09.2020 15:29 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Материалы белорусской разведки об отравление российского политика Алексея Навального переданы в Федеральную службу безопасности России, спецслужба доложит о них Путину, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Они же (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ", - сказал Песков. "Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом", - добавил он, указав, что "это функция любой спецслужбы".

Отвечая на вопрос, кому склонна верить российская сторона, Германии или Беларуси (учитывая, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил о том, что раз Лукашенко выступает с подобными обвинениями в адрес Запада, значит, располагает достаточными основаниями), Песков призвал быть точными и не передергивать факты. "Он не исключал такую возможность, Нарышкин, давайте будем точными", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Он также подчеркнул, что материалы, о которых идет речь, "по линии специальных служб циркулируют" и, "соответственно, они анализируются в наших спецслужбах". При этом Песков еще раз подчеркнул, что затрудняется что-либо сказать по содержанию собранных белорусской стороной материалов, сообщает tass.ru.

Песков отказался прокомментировать заявление Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.

"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что медики омской больницы, куда изначально был доставлен Алексей Навальный, были гораздо более открыты, информируя общественность о его состоянии, чем их немецкие коллеги.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Материалы белорусской разведки об отравление российского политика Алексея Навального переданы в Федеральную службу безопасности России, спецслужба доложит о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сосновский: пока все говорит о том, что ЕС "попугает" Лукашенко и остановится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика