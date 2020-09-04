ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что сейчас предлагают банки тем, кто рискнет открыть валютный вклад

04.09.2020 15:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На фоне девальвационных ожиданий белорусские банки продолжают бороться за вкладчиков — ставки пересматривают в сторону увеличения уже вторую неделю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас предлагают тем, кто готов отнести валюту на длинные безотзывные депозиты (традиционно по ним самые высокие ставки), и тем, кто готов открывать вклад, но только с условием того, что его можно забрать в любое время.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Безотзывные вклады в долларах

Можно сказать, что в этом сегменте большинство банков держит ставку на уровне 2,3% годовых. Самую маленькую доходность предлагает — 0,5% годовых — предлагает Альфа-Банк.

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Лучшее будущее

 2 / 3 года 2,3%

РРБ Банк,
Европейский

 2 года 2,3%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

25 месяцев

0,5%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2 / 3 года

2,3%

Беларусбанк,
Классик On-line

3 года

2,3%

Банк БелВЭБ,
Персональный

2 года

2,3%

Белгазпромбанк,
Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 / 3 года

2,0%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

751−1000 дней

1,5%

БТА Банк,
Я реален

2 года

2,3%

Банк Решение,
Online-решение

2 года

2,3%

ВТБ Банк,
ВТБ-Enter

2 / 3 года

0,45%

Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,3%

Дабрабыт,
Шчодры

2 года

2,3%

МТБанк,
Актуальный

2 года

2,3%

Paritetbank,
Капитал

2 года

2,3%

РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный

3 года

2,3%

Технобанк,
Новый

2 года

2,2%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

2,3%

Цептербанк,
Цептер Соната

2 года

2,3%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Лучшее будущее

 2 / 3 года 2,3%

РРБ Банк,
Европейский

 2 года 2,3%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

25 месяцев

0,5%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2 / 3 года

2,3%

Беларусбанк,
Классик On-line

3 года

2,3%

Банк БелВЭБ,
Персональный

2 года

2,3%

Белгазпромбанк,
Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 / 3 года

2,0%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

751−1000 дней

1,5%

БТА Банк,
Я реален

2 года

2,3%

Банк Решение,
Online-решение

2 года

2,3%

ВТБ Банк,
ВТБ-Enter

2 / 3 года

0,45%

Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,3%

Дабрабыт,
Шчодры

2 года

2,3%

МТБанк,
Актуальный

2 года

2,3%

Paritetbank,
Капитал

2 года

2,3%

РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный

3 года

2,3%

Технобанк,
Новый

2 года

2,2%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

2,3%

Цептербанк,
Цептер Соната

2 года

2,3%

Безотзывные вклады в евро

Ситуация в сегменте безотзывных депозитов в евро практически такая же, как и в долларовом. Единая ставка у большинства банков — 1,3% годовых. Меньше всего — 0,25% годовых — снова предлагает Альфа-Банк.

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Лучшее будущее

 2 / 3 года 1,25%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2 / 3 года

1,1%

Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд

2 года

0,65%

Беларусбанк,
Классик

3 года

0,8%

Банк БелВЭБ,
Персональный

2 года

1,2%

Белгазпромбанк,
Стабильный

3 года

0,8%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 / 3 года

1,1% / 1,2%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

751−1000 дней

0,4%

БТА Банк,
Я реален

25 месяцев

1,3%

Банк Решение,
Online-решение

2 года

1,3%

ВТБ Банк,
ВТБ-Enter

2 года

0,1%

ВТБ Банк,
Окно возможностей

3 года

0,01%

Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24

2 года

0,8%

Дабрабыт,
Шчодры

2 года

1,1%

МТБанк,
Актуальный

2 года

1,3%

Paritetbank,
Капитал

2 года

1,3%

РРБ Банк,
Европейский

2 года

1,3%

РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный

3 года

1,3%

Технобанк,
е-Удача

2 года

1%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

1,3%

Цептербанк,
Цептер Соната

2 года

1,3%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Лучшее будущее

 2 / 3 года 1,25%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2 / 3 года

1,1%

Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд

2 года

0,65%

Беларусбанк,
Классик

3 года

0,8%

Банк БелВЭБ,
Персональный

2 года

1,2%

Белгазпромбанк,
Стабильный

3 года

0,8%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 / 3 года

1,1% / 1,2%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

751−1000 дней

0,4%

БТА Банк,
Я реален

25 месяцев

1,3%

Банк Решение,
Online-решение

2 года

1,3%

ВТБ Банк,
ВТБ-Enter

2 года

0,1%

ВТБ Банк,
Окно возможностей

3 года

0,01%

Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24

2 года

0,8%

Дабрабыт,
Шчодры

2 года

1,1%

МТБанк,
Актуальный

2 года

1,3%

Paritetbank,
Капитал

2 года

1,3%

РРБ Банк,
Европейский

2 года

1,3%

РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный

3 года

1,3%

Технобанк,
е-Удача

2 года

1%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

1,3%

Цептербанк,
Цептер Соната

2 года

1,3%

Отзывные вклады в долларах

Если вы чувствуете, что, возможно, у вас в скором времени появится необходимость воспользоваться своими деньгами, а нигде, кроме банка вы их оставить не можете, стоит посмотреть на отзывные вклады. Правда, доходность здесь на длинных сроках не дотягивает даже до 1% годовых, а самые выгодные варианты на данный момент под 0,75% годовых.

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка сегодня

РРБ Банк,
Отзывный на 24 месяца

 2 года 0,75%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25%

Банк БелВЭБ,
Универсальный

2 года

0,75%

Белинвестбанк,
Наша поддержка

2 года

0,5%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

501−1000 дней

0,6%

БТА Банк,
БТА Копилка

2 года

0,75%

Банк Решение,
Online-стратегия

2 года

0,75%

Технобанк,
Новая вершина

3 года

0,75%

Франсабанк,
Результативный

2 года

0,75%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка сегодня

РРБ Банк,
Отзывный на 24 месяца

 2 года 0,75%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25%

Банк БелВЭБ,
Универсальный

2 года

0,75%

Белинвестбанк,
Наша поддержка

2 года

0,5%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

501−1000 дней

0,6%

БТА Банк,
БТА Копилка

2 года

0,75%

Банк Решение,
Online-стратегия

2 года

0,75%

Технобанк,
Новая вершина

3 года

0,75%

Франсабанк,
Результативный

2 года

0,75%

Отзывные вклады в евро

Если же вы хотите отзывный вклад в евро, то самая высокая ставка, которая есть на рынке на данный момент — 0,5% годовых.

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка сегодня

Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд

2 года

0,2%

Банк БелВЭБ,
Универсальный

2 года

0,1%

Белинвестбанк,
Наша поддержка

2 года

0,4%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

501−1000 дней

0,2%

БТА Банк,
БТА Копилка

2 года

0,5%

Банк Решение,
Online-стратегия

2 года

0,5%

РРБ Банк,
Отзывный на 24 месяца

2 года

0,5%

Технобанк,
Новая вершина

3 года

0,5%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

0,5%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка сегодня

Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд

2 года

0,2%

Банк БелВЭБ,
Универсальный

2 года

0,1%

Белинвестбанк,
Наша поддержка

2 года

0,4%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

501−1000 дней

0,2%

БТА Банк,
БТА Копилка

2 года

0,5%

Банк Решение,
Online-стратегия

2 года

0,5%

РРБ Банк,
Отзывный на 24 месяца

2 года

0,5%

Технобанк,
Новая вершина

3 года

0,5%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

0,5%

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас предлагают тем, кто готов отнести валюту на длинные безотзывные депозиты (традиционно по ним самые высокие ставки), и тем, кто готов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Координационный совет объявил о создании инициативы «Профсоюз Online»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика