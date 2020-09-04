Что сейчас предлагают банки тем, кто рискнет открыть валютный вклад

На фоне девальвационных ожиданий белорусские банки продолжают бороться за вкладчиков — ставки пересматривают в сторону увеличения уже вторую неделю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас предлагают тем, кто готов отнести валюту на длинные безотзывные депозиты (традиционно по ним самые высокие ставки), и тем, кто готов открывать вклад, но только с условием того, что его можно забрать в любое время.
Безотзывные вклады в долларах
Можно сказать, что в этом сегменте большинство банков держит ставку на уровне 2,3% годовых. Самую маленькую доходность предлагает — 0,5% годовых — предлагает Альфа-Банк.
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2,3%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
2,3%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
2,3%
Беларусбанк,
Классик On-line
3 года
2,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
2,3%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
2,0%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5%
БТА Банк,
Я реален
2 года
2,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
2,3%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 / 3 года
0,45%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,3%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
2,3%
МТБанк,
Актуальный
2 года
2,3%
Paritetbank,
Капитал
2 года
2,3%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
2,3%
Технобанк,
Новый
2 года
2,2%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
2,3%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
2,3%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2,3%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
2,3%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
2,3%
Беларусбанк,
Классик On-line
3 года
2,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
2,3%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
2,0%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5%
БТА Банк,
Я реален
2 года
2,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
2,3%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 / 3 года
0,45%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,3%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
2,3%
МТБанк,
Актуальный
2 года
2,3%
Paritetbank,
Капитал
2 года
2,3%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
2,3%
Технобанк,
Новый
2 года
2,2%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
2,3%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
2,3%
Безотзывные вклады в евро
Ситуация в сегменте безотзывных депозитов в евро практически такая же, как и в долларовом. Единая ставка у большинства банков — 1,3% годовых. Меньше всего — 0,25% годовых — снова предлагает Альфа-Банк.
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
1,25%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
1,1%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
0,65%
Беларусбанк,
Классик
3 года
0,8%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1,2%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1,1% / 1,2%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
0,4%
БТА Банк,
Я реален
25 месяцев
1,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
1,3%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 года
0,1%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
3 года
0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24
2 года
0,8%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
1,1%
МТБанк,
Актуальный
2 года
1,3%
Paritetbank,
Капитал
2 года
1,3%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
1,3%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
1,3%
Технобанк,
е-Удача
2 года
1%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
1,3%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
1,3%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
1,25%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
1,1%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
0,65%
Беларусбанк,
Классик
3 года
0,8%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1,2%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1,1% / 1,2%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
0,4%
БТА Банк,
Я реален
25 месяцев
1,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
1,3%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 года
0,1%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
3 года
0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24
2 года
0,8%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
1,1%
МТБанк,
Актуальный
2 года
1,3%
Paritetbank,
Капитал
2 года
1,3%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
1,3%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
1,3%
Технобанк,
е-Удача
2 года
1%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
1,3%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
1,3%
Отзывные вклады в долларах
Если вы чувствуете, что, возможно, у вас в скором времени появится необходимость воспользоваться своими деньгами, а нигде, кроме банка вы их оставить не можете, стоит посмотреть на отзывные вклады. Правда, доходность здесь на длинных сроках не дотягивает даже до 1% годовых, а самые выгодные варианты на данный момент под 0,75% годовых.
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка сегодня
РРБ Банк,
Отзывный на 24 месяца
2 года
0,75%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25%
Банк БелВЭБ,
Универсальный
2 года
0,75%
Белинвестбанк,
Наша поддержка
2 года
0,5%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
501−1000 дней
0,6%
БТА Банк,
БТА Копилка
2 года
0,75%
Банк Решение,
Online-стратегия
2 года
0,75%
Технобанк,
Новая вершина
3 года
0,75%
Франсабанк,
Результативный
2 года
0,75%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка сегодня
РРБ Банк,
Отзывный на 24 месяца
2 года
0,75%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25%
Банк БелВЭБ,
Универсальный
2 года
0,75%
Белинвестбанк,
Наша поддержка
2 года
0,5%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
501−1000 дней
0,6%
БТА Банк,
БТА Копилка
2 года
0,75%
Банк Решение,
Online-стратегия
2 года
0,75%
Технобанк,
Новая вершина
3 года
0,75%
Франсабанк,
Результативный
2 года
0,75%
Отзывные вклады в евро
Если же вы хотите отзывный вклад в евро, то самая высокая ставка, которая есть на рынке на данный момент — 0,5% годовых.