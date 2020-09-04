Что сейчас предлагают банки тем, кто рискнет открыть валютный вклад

Источник материала: Tut.by

На фоне девальвационных ожиданий белорусские банки продолжают бороться за вкладчиков — ставки пересматривают в сторону увеличения уже вторую неделю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас предлагают тем, кто готов отнести валюту на длинные безотзывные депозиты (традиционно по ним самые высокие ставки), и тем, кто готов открывать вклад, но только с условием того, что его можно забрать в любое время.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Безотзывные вклады в долларах

Можно сказать, что в этом сегменте большинство банков держит ставку на уровне 2,3% годовых. Самую маленькую доходность предлагает — 0,5% годовых — предлагает Альфа-Банк.

Банк, вклад Срок размещения Ставка сегодня Белорусский народный банк,

Лучшее будущее 2 / 3 года 2,3% РРБ Банк,

Европейский 2 года 2,3% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 25 месяцев 0,5% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2 / 3 года 2,3% Беларусбанк,

Классик On-line 3 года 2,3% Банк БелВЭБ,

Персональный 2 года 2,3% Белгазпромбанк,

Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк,

Личный выбор 2 / 3 года 2,0% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 751−1000 дней 1,5% БТА Банк,

Я реален 2 года 2,3% Банк Решение,

Online-решение 2 года 2,3% ВТБ Банк,

ВТБ-Enter 2 / 3 года 0,45% Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,3% Дабрабыт,

Шчодры 2 года 2,3% МТБанк,

Актуальный 2 года 2,3% Paritetbank,

Капитал 2 года 2,3% РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный 3 года 2,3% Технобанк,

Новый 2 года 2,2% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 2,3% Цептербанк,

Цептер Соната 2 года 2,3%

Банк, вклад Срок размещения Ставка сегодня Белорусский народный банк,

Лучшее будущее 2 / 3 года 2,3% РРБ Банк,

Европейский 2 года 2,3% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 25 месяцев 0,5% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2 / 3 года 2,3% Беларусбанк,

Классик On-line 3 года 2,3% Банк БелВЭБ,

Персональный 2 года 2,3% Белгазпромбанк,

Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк,

Личный выбор 2 / 3 года 2,0% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 751−1000 дней 1,5% БТА Банк,

Я реален 2 года 2,3% Банк Решение,

Online-решение 2 года 2,3% ВТБ Банк,

ВТБ-Enter 2 / 3 года 0,45% Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,3% Дабрабыт,

Шчодры 2 года 2,3% МТБанк,

Актуальный 2 года 2,3% Paritetbank,

Капитал 2 года 2,3% РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный 3 года 2,3% Технобанк,

Новый 2 года 2,2% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 2,3% Цептербанк,

Цептер Соната 2 года 2,3%

Безотзывные вклады в евро

Ситуация в сегменте безотзывных депозитов в евро практически такая же, как и в долларовом. Единая ставка у большинства банков — 1,3% годовых. Меньше всего — 0,25% годовых — снова предлагает Альфа-Банк.

Банк, вклад Срок размещения Ставка сегодня Белорусский народный банк,

Лучшее будущее 2 / 3 года 1,25% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2 / 3 года 1,1% Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд 2 года 0,65% Беларусбанк,

Классик 3 года 0,8% Банк БелВЭБ,

Персональный 2 года 1,2% Белгазпромбанк,

Стабильный 3 года 0,8% Белинвестбанк,

Личный выбор 2 / 3 года 1,1% / 1,2% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 751−1000 дней 0,4% БТА Банк,

Я реален 25 месяцев 1,3% Банк Решение,

Online-решение 2 года 1,3% ВТБ Банк,

ВТБ-Enter 2 года 0,1% ВТБ Банк,

Окно возможностей 3 года 0,01% Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 2 года 0,8% Дабрабыт,

Шчодры 2 года 1,1% МТБанк,

Актуальный 2 года 1,3% Paritetbank,

Капитал 2 года 1,3% РРБ Банк,

Европейский 2 года 1,3% РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный 3 года 1,3% Технобанк,

е-Удача 2 года 1% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 1,3% Цептербанк,

Цептер Соната 2 года 1,3%

Банк, вклад Срок размещения Ставка сегодня Белорусский народный банк,

Лучшее будущее 2 / 3 года 1,25% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2 / 3 года 1,1% Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд 2 года 0,65% Беларусбанк,

Классик 3 года 0,8% Банк БелВЭБ,

Персональный 2 года 1,2% Белгазпромбанк,

Стабильный 3 года 0,8% Белинвестбанк,

Личный выбор 2 / 3 года 1,1% / 1,2% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 751−1000 дней 0,4% БТА Банк,

Я реален 25 месяцев 1,3% Банк Решение,

Online-решение 2 года 1,3% ВТБ Банк,

ВТБ-Enter 2 года 0,1% ВТБ Банк,

Окно возможностей 3 года 0,01% Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 2 года 0,8% Дабрабыт,

Шчодры 2 года 1,1% МТБанк,

Актуальный 2 года 1,3% Paritetbank,

Капитал 2 года 1,3% РРБ Банк,

Европейский 2 года 1,3% РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный 3 года 1,3% Технобанк,

е-Удача 2 года 1% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 1,3% Цептербанк,

Цептер Соната 2 года 1,3%

Отзывные вклады в долларах

Если вы чувствуете, что, возможно, у вас в скором времени появится необходимость воспользоваться своими деньгами, а нигде, кроме банка вы их оставить не можете, стоит посмотреть на отзывные вклады. Правда, доходность здесь на длинных сроках не дотягивает даже до 1% годовых, а самые выгодные варианты на данный момент под 0,75% годовых.

Банк, вклад Срок размещения Ставка сегодня РРБ Банк,

Отзывный на 24 месяца 2 года 0,75% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% Банк БелВЭБ,

Универсальный 2 года 0,75% Белинвестбанк,

Наша поддержка 2 года 0,5% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 501−1000 дней 0,6% БТА Банк,

БТА Копилка 2 года 0,75% Банк Решение,

Online-стратегия 2 года 0,75% Технобанк,

Новая вершина 3 года 0,75% Франсабанк,

Результативный 2 года 0,75%

Банк, вклад Срок размещения Ставка сегодня РРБ Банк,

Отзывный на 24 месяца 2 года 0,75% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% Банк БелВЭБ,

Универсальный 2 года 0,75% Белинвестбанк,

Наша поддержка 2 года 0,5% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 501−1000 дней 0,6% БТА Банк,

БТА Копилка 2 года 0,75% Банк Решение,

Online-стратегия 2 года 0,75% Технобанк,

Новая вершина 3 года 0,75% Франсабанк,

Результативный 2 года 0,75%

Отзывные вклады в евро

Если же вы хотите отзывный вклад в евро, то самая высокая ставка, которая есть на рынке на данный момент — 0,5% годовых.

Банк, вклад Срок размещения Ставка сегодня Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд 2 года 0,2% Банк БелВЭБ,

Универсальный 2 года 0,1% Белинвестбанк,

Наша поддержка 2 года 0,4% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 501−1000 дней 0,2% БТА Банк,

БТА Копилка 2 года 0,5% Банк Решение,

Online-стратегия 2 года 0,5% РРБ Банк,

Отзывный на 24 месяца 2 года 0,5% Технобанк,

Новая вершина 3 года 0,5% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 0,5%

Банк, вклад Срок размещения Ставка сегодня Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд 2 года 0,2% Банк БелВЭБ,

Универсальный 2 года 0,1% Белинвестбанк,

Наша поддержка 2 года 0,4% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 501−1000 дней 0,2% БТА Банк,

БТА Копилка 2 года 0,5% Банк Решение,

Online-стратегия 2 года 0,5% РРБ Банк,

Отзывный на 24 месяца 2 года 0,5% Технобанк,

Новая вершина 3 года 0,5% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 0,5%