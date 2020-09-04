В Сети говорят о «детях, охранявших стелу». Разобрались, кто это мог быть

Источник материала: Tut.by

Читатели начали присылать нам ссылки на пост популярного белорусского Twitter-аккаунта «Чай з варэннем» (@belteanews). На видео в посте неизвестная женщина возмущается слишком юным, по ее мнению, возрастом военных, охраняющих стелу «Минск — город-герой», называя их воспитанниками суворовского училища. 42.TUT.BY попытался разобраться, что же это за «дети».

А как вы провели лето? pic.twitter.com/MJu8WsibDA — Чай з варэннем (@belteanews) September 2, 2020

Что мы знаем

Около 9 часов вечера 2 сентября «Чай з малинавым варэннем» опубликовал твит с подписью «А как вы провели лето?». Снявшая видео женщина эмоционально комментировала увиденное. Приведем ее слова целиком.

«Вот сколько лет этому мальчику? А это, может, эти, как их, из училища, может, суворовского, нет? Посмотрите, это же дети!»

Все это время снимавшая идет вдоль колючей проволоки, намотанной вокруг стелы, а в кадре видны военные, ее охраняющие. И ростом, и комплекцией они действительно весьма напоминают детей. Более того, в отличие от большинства замеченных у стелы людей с оружием (что военнослужащих в камуфляжной форме, что милиции) на них нет бронежилетов — только армейские разгрузки, подобные той, что носил Александр Лукашенко в день, когда летал на вертолете.

Будь это действительно дети, отсутствие брони объясняется довольно логично: неокрепший детский позвоночник мало способствует постоянному ношению даже пятикилограммового «плитника», не говоря о стандартных армейских моделях массой под 10 килограммов — можно серьезно повредить здоровье на всю жизнь.

Однако само по себе отсутствие бронежилета как необходимое и достаточное доказательство, что перед нами несовершеннолетние (а под «детьми» мы условимся подразумевать именно лиц, не достигших 18 лет), ни в коем случае рассматриваться не может.



Скриншот из видео. Источник: «Чай з варэннем» / Twitter

Что касается роста и комплекции парней на видео, здесь тоже нельзя говорить наверняка. Мы знаем, что в белорусскую армию нельзя попасть, если твой рост меньше 150 сантиметров. Военные на видео действительно выглядят маленькими и могут быть ниже полутора метров. А могут и выше — зависит от ракурса съемки и рельефа местности. Если бы рядом стоял некто или нечто точно известного роста/высоты, было бы проще, но таких объектов поблизости не обнаружено.

Неизвестен и рост снимавшей. Если женщина высокая, то съемку она ведет несколько сверху, что может визуально уменьшать тех, кто в кадре.

Итак, ни рост, ни комплекция, ни отсутствие бронежилетов доказательствами не являются.

За комментарием мы обратились в Министерство обороны. Там нам сказали, что детей охранять стелу не посылали и перед нами именно белорусские военнослужащие, и никак иначе. Это, безусловно, хорошо, однако парни на видео действительно не выглядят совершеннолетними, поэтому мы решили, что целесообразно продолжить расследование.

Когда было снято видео?

Несмотря на то, что видео появилось в Twitter-аккаунте «Чай з варэннем» только в среду вечером, маловероятно, чтобы оно было снято именно в этот день. Прежде всего в среду вокруг стелы не наматывали колючую проволоку. Это достаточно трудозатратный процесс, и Минск «удостаивается такой чести» не каждый день.

На вопрос о графике использования «колючки» в Министерстве обороны ответили, что такого нет — «военнослужащие действуют согласно обстановке».

Наиболее простое объяснение: проволочные заграждения появляются тогда, когда в районе стелы возможно массовое скопление людей. То есть во второй половине дня в воскресенье, когда ожидается большое количество протестующих.

Впервые проволоку намотали 23 августа, во второй раз — 30 августа. 23 августа отпадает сразу — день был сплошь пасмурный, а стелу окружал плотный строй военных пополам с милицией.

А вот 30 августа подходит отлично. Во-первых, до 17 часов был яркий, солнечный день. Во-вторых, в районе 14 часов почти все оцепление покинуло посты у проволоки, оставив охранять ее силами нескольких десятков бойцов. В-третьих, примерно в 14.30 к стеле подошла огромная толпа, скандирующая лозунги (а на заднем плане отчетливо слышно «Верым! Можам! Пераможам!»), то есть на пересечении Машерова и Победителей довольно много народу.

Следовательно, можно констатировать, что перед нами ролик, снятый 30 августа днем, приблизительно с 14 до 14.30 или, как вариант, с 16.30 до 17 часов, когда число военных снова уменьшилось, но ливень еще не начался. Так или иначе, день нам локализовать удалось.

Какая еще информация у нас есть?

Как ни странно, ее не так уж и мало. Один из читателей прислал в редакцию любопытное видео, снятое в этот же день, 30 августа, примерно в 20 часов, на проспекте Независимости в районе спорткомплекса «Уручье». В это время военные уже покинули стелу.

На кадрах видна колонна техники, среди которой есть автобусы и военные МАЗы.

По словам читателя, колонна двигалась в сторону Военной академии Республики Беларусь (далее ВАРБ), затем у заправки свернула направо и, скорее всего, скрылась у пятого КПП. А за этим контрольно-пропускным пунктом, собственно, начинается территория ВАРБ. В автобусах находились люди в камуфляже. Чтобы было проще, неравнодушный гражданин даже показал на карте, где все происходило. Вы можете увидеть ее ниже.



Карта прислана читателем, пометки красным и текст — Денис Бурковский / TUT.BY



Карта прислана читателем, пометки красным и текст — Денис Бурковский / TUT.BY

По словам читателя (он живет рядом), похожие автобусы и МАЗы ездят здесь постоянно, туда и обратно, и каждый раз направляются именно к пятому КПП, а не, например, к находящемуся поблизости военному городку роты почетного караула ВС РБ.

Помимо видео, читатель прислал нам две фотографии той же колонны. И на них я увидел очень приметную машину.



Фото прислано читателем



Фото прислано читателем

В последнее время в Минске она стала чуть ли не достопримечательностью, так как мелькает с завидным постоянством. Речь о звуковещательной станции ЗС-82 на базе бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 — именно такие транслируют советские песни на протестах в людных местах.

Исходя из имеющихся сведений я сделал вывод, что в Минске 30 августа таких было две. Одна из них «давала концерт» на площади Победы, вторая — у стелы. Вот какая была на площади Победы:



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На фото отчетливо виден бортовой номер: 032. Теперь присмотримся к ЗС-82, которая видна на присланном нам фото.

Вероятнее всего, бортовой номер на ней — 031, двойкой последняя цифра являться не может (снимок можно увеличить). Кроме того, машина окрашена в другой цвет.



Фото прислано читателем

То есть перед нами, скорее всего, ЗС-82, которая была на стеле (о наличии в Минске 30 августа других звуковещательных станций, кроме указанных двух, ничего не известно).

Номер станции, которая играла музыку в районе стелы, мне разглядеть не удалось, она стояла достаточно далеко от проволоки. Однако саму машину я засек и заснял. На фото она стоит за деревьями.



Музыка у стелы доносилась отсюда. Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Более того, в Telegram-канал «Мотолько, помоги» был опубликован путь такой же колонны, и тоже с ЗС-82, снятой также на Уручье, в районе Dana Mall, однако двигающейся в другом направлении в более раннее время.

На видео отчетливо виден бортовой номер звуковещательной машины — 031. Видео выложено около 11 утра 30 августа, и перед нами с высокой вероятностью та же колонна, что находится на видео, присланном нам читателем.

Итак, пока у нас есть один фактор, позволяющей подозревать, что 30 августа у колючей проволоки около стелы «Минск — город-герой» стояли не солдаты, а курсанты Военной академии Республики Беларусь.

Это все, что порождает подозрения?

Нет, не все. Как я уже говорил в понедельник, вопросы вызывает вооружение. 23 августа — автоматы, ручные и единые пулеметы, гранатометы. 30 августа — только автоматы АК-74. Будучи несколько знакомым с учебным процессом в ВАРБ, позволю себе заметить следующее.

Во-первых, в Военной академии нет как таковой структуры мотострелкового отделения с соответствующим вооружением. Учебные взводы ВАРБ не соответствуют по структуре вооружения обычным мотострелковым взводам белорусской армии.

Во-вторых, насколько я знаю, курсанты Военной академии на протяжении первых двух курсов живут в казармах, и каждый из них, соответственно, имеет оружие — автомат АК-74 с личным номером, записанным в военном билете курсанта. На третьем курсе слушатели курсов переселяются из казармы в общежитие, после чего оружие «открепляется» от них.

В-третьих, в ВАРБ имеется некоторое количество автоматов АК-74 для несения караульной и строевой службы, а также для стрельб.

В-четвертых, что касается противотанковых гранатометов, ручных и единых пулеметов, то они присутствуют в академии в единичных экземплярах, например как наглядные пособия в учебных классах. Вооружить ими сколько-нибудь значительное количество людей не получится при всем желании.

В-пятых, почти у всех людей с оружием, охраняющих стелу, магазины были отомкнуты. А вот неделей ранее, 23 августа, все или почти все военные, стоявшие у колючей проволоки, имели примкнутые магазины.

Таким образом, замена мотострелков курсантами Военной академии вполне может объяснять наличие «детей» у стелы. Тем более что, насколько мне известно, в Военную академию берут не с 18, а с 17 (или с 16, если в этом году исполняется 17) лет. Шестнадцатилетний подросток, в принципе, вполне может выглядеть как ребенок, для этого ему совершенно не обязательно учиться в Суворовском училище.

Все-таки курсанты?

Чуть позже мы нашли курсанта Военной академии, который согласился поговорить с нами на условиях анонимности. Вот что мы от него узнали.

У стелы действительно 30 августа находились курсанты ВАРБ. Никаких суворовцев или кадетов у колючей проволоки не было. Солдат тоже не было. Парней мотивировали на такой поступок довольно просто: за неучастие полагалось отчисление с выплатой денег за обучение на бюджете. Более того, академия 30 августа привлекалась не в первый раз: до этого курсантов использовали в оцеплении 9 августа (место в Минске, где курсанты стояли в день выборов, собеседник назвать отказался). Собеседник сказал, что от некоторых ребят, стоявших 30 августа у стелы, «уже родственники отвернулись».

Для проверки мы задали нескольким людям из Военной академии единственный вопрос: действительно ли 30 августа стелу «Минск — город-герой» охраняли курсанты? Все наши источники это подтвердили.

Затем мы обратились в Военную академию Республики Беларусь за официальным комментарием. Однако нам ответили, что не комментируют слухи, и посоветовали обратиться в пресс-службу Минобороны. Таким образом, официальные лица ВАРБ наши подозрения не стали ни подтверждать, ни опровергать.

Итак, какой же вывод?

Имея на руках всю добытую информацию, мы можем резюмировать:

Мы практически уверены, что как минимум часть охраны стелы осуществляли курсанты Военной академии Республики Беларусь.

Воспитанников Суворовского училища среди них не было: мне не удалось найти ни одного факта, указывающего, что суворовцев тоже отправили в оцепление.

В Министерстве обороны нам сказали правду: оцепление состояло из военнослужащих Республики Беларусь. По действующему законодательству курсанты Военной академии являются военнослужащими и дают присягу. Почему нам не пояснили, что 30 августа у стелы были именно курсанты, — нам неизвестно.

Среди оцепления вполне могли быть несовершеннолетние: в ВАРБ берут без возрастного ценза в 18 лет, как мы уже писали выше.

Изначальное подозрение, что самым маленьким и слабым не давали бронежилеты, так как это опасно для здоровья, мне не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть.