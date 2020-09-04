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На межбанке остался единственный продавец...

04.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На межбанковском рынке произошло сразу два знаменательных события. Оба ярко характеризуют кризисное состояние финансовой системы.

Межбанковский рынок — это место, где банки (и с недавних пор — Банк развития) предоставляют друг другу рублевые и валютные ресурсы за плату. Сроки, на которые банки кредитуют, могут быть самыми разными — от внутридневных займов до кредитов на срок более 60 дней, пишет banki24.by

Обычно самым ликвидным сегментом рынка является 1-дневный межбанк. Такие кредиты выдаются с условием возврата на следующий день после получения. Более краткосрочными являются только займы с условием «в течение дня». Это значит, что кредитор требует у получателя ресурсов вернуть их до конца рабочих суток. Чаще всего это конец операционного дня — 18:00 или 19:00. 

Займы «в течение дня» крайне редкое событие. Обычно это свидетельствует о жестком дефиците ресурсов в банковском секторе. 2 сентября такое кредитование произошло впервые с 31 мая 2016 года. А до 31 мая 2016-го внутридневные кредиты встречались лишь в феврале—апреле 2015 года — во время острой фазы девальвации. 

Прошлый случай внутридневного кредитования можно списать на конец месяца, когда некий банк просто закрывал майские расчеты. Но с событиями 2 сентября все иначе. Во-первых, это никоим образом не конец месяца. Во-вторых, в тот день Нацбанк провел кредитный аукцион, где раздавал рубли в долг на неделю. Значит, у кого-то из банков возникла необходимость перехватить 20 млн BYN под 8,13% годовых до конца рабочего дня из-за с проблем с ликвидностью. 

Ситуация с дефицитом ликвидности связана с двумя обстоятельствами — оттоком депозитов из банков и ужесточением условий предоставления ликвидности от НБРБ. Население продолжает выносить вклады, опасаясь их обесценения от девальвации и боясь конфискации по образу и подобию Кипра. 

Нацбанк же работает над тем, чтобы не допустить соскальзывания белорусского рубля в пике и жестко режет рублевую ликвидность. Без подпитки рублями исчезает ажиотажный спрос на валютной бирже. 

Еще одна важная вещь — обнуление оборотов 1-дневного межбанка 2 сентября. Это значит, что коммерческие банки не желают делиться ресурсами даже на один день, так как самим не хватает. 

В среду кредитором последней инстанции для страждущих выступил Банк развития, который по юридическому статусу является особым типом кредитно-финансовой организации. 2 сентября БРРБ выдал несколько кредитов на общую сумму 22,5 млн BYN. Средняя процентная ставка по займам от щедрот Банка развития составила 23,67% годовых.
 
 
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На межбанковском рынке произошло сразу два знаменательных события. Оба ярко характеризуют кризисное состояние финансовой системы.
 
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