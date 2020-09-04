Гродно: нетрезвый мужчина устроил ДТП и сам вызвал ГАИ

Источник материала: Onliner

В минувший понедельник около 5 утра в Гродно молодой водитель автомобиля Volkswagen попал в ДТП, в результате которого было повреждено 3 автомобиля. Мужчина оказался в нетрезвом состоянии.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, примерно в 3 часа ночи мужчина употребил 1 литр пива у себя дома, спустя 2 часа решил, что алкоголь уже вышел из организма, и сел за руль. При движении по проспекту Клецкова не заметил припаркованный автомобиль Nissan справа в кармане и столкнулся с ним. От удара Nissan откинуло на стоящий автомобиль Skoda.

После ДТП 26-летний водитель Volkswagen сам вызвал сотрудников ГАИ. Инспекторы выявили у него признаки алкогольного опьянения, после чего отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало результат 1,6 промилле. К слову, в 2012 году данный водитель также задерживался за езду в пьяном виде.