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Гродно: нетрезвый мужчина устроил ДТП и сам вызвал ГАИ

04.09.2020 15:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В минувший понедельник около 5 утра в Гродно молодой водитель автомобиля Volkswagen попал в ДТП, в результате которого было повреждено 3 автомобиля. Мужчина оказался в нетрезвом состоянии. 

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, примерно в 3 часа ночи мужчина употребил 1 литр пива у себя дома, спустя 2 часа решил, что алкоголь уже вышел из организма, и сел за руль. При движении по проспекту Клецкова не заметил припаркованный автомобиль Nissan справа в кармане и столкнулся с ним. От удара Nissan откинуло на стоящий автомобиль Skoda.

После ДТП 26-летний водитель Volkswagen сам вызвал сотрудников ГАИ. Инспекторы выявили у него признаки алкогольного опьянения, после чего отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало результат 1,6 промилле. К слову, в 2012 году данный водитель также задерживался за езду в пьяном виде.

 
Теги: Гродно
 
 
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В минувший понедельник около 5 утра в Гродно молодой водитель автомобиля Volkswagen попал в ДТП, в результате которого было повреждено 3 автомобиля. Мужчина оказался в...
 
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