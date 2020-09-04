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Призывы не платить за коммуналку — это призывы к хаосу. По крайней мере, так считает директор ЖКХ Минской области

04.09.2020 15:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В последнее время в социальных сетях все чаще высказывается идея не оплачивать коммунальные услуги в знак протеста. Как на это реагируют в ЖКХ? Во-первых, просят задуматься: отсутствие оплаты не только лишит огромное количество людей заработной платы, но и поставит под вопрос качество жизни каждого. Во-вторых, называют это призывами к хаосу.

Вот что говорит генеральный директор жилищно-коммунального хозяйства Минской области Василий Шашок в интервью телеканалу ОНТ:

 — Мы же не заезжаем на заправку и не берем бензин потому, что нам хочется. Мы не идем в магазин и не берем колбасу потому, что нам хочется. Как таким образом не платить за услуги ЖКХ? Это такой же продукт и там работают такие же люди, как и все в стране. И на сегодняшний день неоплата услуг ЖКХ — это [неоплата товара], как и любой продавец товара своего, мы вправе не дать этого товара. Не дать воды в квартире, не дать тепла в квартире, не дать электричества. И что у нас будет? Хаос? Поэтому я считаю, что такие призывы — это призывы к хаосу.

Возможно, чтобы пресечь на корню такого рода инициативу, из РСЦ белорусам начали присылать «пугающие» письма, предупреждающие о возможных санкциях в случае неоплаты ЖКУ — аресте на имущество, ограничениях пользования мобильной связью, запрете на управление автомобилем. И это всего за пару дней просрочки.

 
 
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В последнее время в социальных сетях все чаще высказывается идея не оплачивать коммунальные услуги в знак протеста. Как на это реагируют в ЖКХ? Во-первых, просят...
 
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