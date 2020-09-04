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Анонсирована улучшенная The Witcher 3 для ПК и новых приставок
Источник материала: Onliner
Польский издатель и разработчик игр CD Projekt RED
Среди заявленных улучшений: изменения в графике, технические доработки, добавление технологии трассировки лучей, ускоренные загрузки. Апдейт затронет основную игру, два больших дополнения (Blood&Wine и Hearts of Stone), а также все мелкие DLC.
Главное — обновление будет бесплатным для всех, у кого уже есть The Witcher 3 для
Даты выхода нет, однако релиз наверняка состоится к концу года — когда должны выйти в продажу Xbox Series X и PlayStation 5.
2019 г, ролевая, приключения, одиночная игра, коллекционное издание, с 18 лет
2015 г, экшен, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
2016 г, экшен, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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Польский издатель и разработчик игр CD Projekt RED объявил о создании обновленной версии The Witcher 3: Wild Hunt. Ролевая игра будет доступна на компьютерах, а также Xbox Series X и...
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