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Анонсирована улучшенная The Witcher 3 для ПК и новых приставок

04.09.2020 15:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Польский издатель и разработчик игр CD Projekt RED объявил о создании обновленной версии The Witcher 3: Wild Hunt. Ролевая игра будет доступна на компьютерах, а также Xbox Series X и PlayStation 5.

Среди заявленных улучшений: изменения в графике, технические доработки, добавление технологии трассировки лучей, ускоренные загрузки. Апдейт затронет основную игру, два больших дополнения (Blood&Wine и Hearts of Stone), а также все мелкие DLC.

Главное — обновление будет бесплатным для всех, у кого уже есть The Witcher 3 для ПК, Xbox One или PlayStation 4.

Даты выхода нет, однако релиз наверняка состоится к концу года — когда должны выйти в продажу Xbox Series X и PlayStation 5.

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Польский издатель и разработчик игр CD Projekt RED объявил о создании обновленной версии The Witcher 3: Wild Hunt. Ролевая игра будет доступна на компьютерах, а также Xbox Series X и...
 
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