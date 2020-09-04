Хренин стращает гибридной войной со стороны стран Запада

Определенные силы на Западе переходят к гибридной войне против белорусского государства, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая 4 сентября в Москве на совместном заседании глав военных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, сообщает пресс-служба Минобороны.

Среди основных факторов, негативно влияющих на «состояние современной архитектуры международной безопасности», военный чиновник выделил «обострение военно-политических и экономических противоречий между государствами и военно-политическими блоками, неурегулированные региональные конфликты, попытки проведения "цветных революций", терроризм, наркотрафик и организованную преступность».

По мнению Хренина, ярким примером тому являются происходившие в августе события в Беларуси. Он считает, что «различные деструктивные силы, подогреваемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти», и убежден, что «спасти страну от беззакония и произвола» удалось благодаря «слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента».

Хренин выразил слова признательности «военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, оказавшим помощь Беларуси в непростое для нее время».

Министр обороны заявил, что сейчас «определенные силы на Западе, потерпев неудачу в попытке организации "цветной революции", переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления». Сегодня, по его словам, идет «жесткая борьба за завоевание информационного превосходства».

Кроме того, по словам Хренина, за последние годы «ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз и возросла до 10 тысяч военнослужащих». В непосредственной близости от границы Беларуси «осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США», а также «проходят крупномасштабные многонациональные учения стран — членов НАТО, количество которых только в этом году на территории сопредельных с Беларусью государств НАТО увеличилось в пять раз».

«Мы вынуждены вырабатывать ответные меры военного характера, что и было продемонстрировано нами в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, которые проведены в непосредственной близости у границ с НАТО в августе этого года» — заявил глава Минобороны Беларуси.