Видеофакт: как выглядит Бейрут спустя месяц после взрыва

Источник материала: Sputnik Беларусь

Трагедия в Бейруте произошла ровно месяц назад. В результате взрыва погибли не менее 190 человек и около 6500 получили ранения.

Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью, более 300 тысяч человек остались без крова.

После произошедшего на фоне усилившихся протестов и политического давления ушли в отставку премьер-министр страны Хасан Диаб и его кабинет.

Предполагается, что взрывы были вызваны до сих пор необъяснимым возгоранием 2750 тонн нитрата аммония – химического вещества, которое хранилось в порту без принятия мер предосторожности.