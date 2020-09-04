ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: как выглядит Бейрут спустя месяц после взрыва

04.09.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Трагедия в Бейруте произошла ровно месяц назад. В результате взрыва погибли не менее 190 человек и около 6500 получили ранения.

YouTube / Sputnik Беларусь
Поход к алтарю стал кошмаром: взрыв в Бейруте попал на свадебное видео

Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью, более 300 тысяч человек остались без крова.

После произошедшего на фоне усилившихся протестов и политического давления ушли в отставку премьер-министр страны Хасан Диаб и его кабинет.

Предполагается, что взрывы были вызваны до сих пор необъяснимым возгоранием 2750 тонн нитрата аммония – химического вещества, которое хранилось в порту без принятия мер предосторожности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощный взрыв произошел в районе порта ливанской столицы 4 августа. Катастрофа унесла жизни сотен человек, тысячи получили ранения, ущерб оценивается в миллиарды....
 
Новости дня
Новости разные
 
Хренин поблагодарил РФ и Китай за помощь Беларуси "в непростое время"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика