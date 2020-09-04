|
Видеофакт: как выглядит Бейрут спустя месяц после взрыва
04.09.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Трагедия в Бейруте произошла ровно месяц назад. В результате
Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью, более 300 тысяч человек остались без крова.
После произошедшего на фоне усилившихся протестов и политического давления ушли в отставку премьер-министр страны Хасан Диаб и его кабинет.
Предполагается, что взрывы были вызваны до сих пор необъяснимым возгоранием 2750 тонн нитрата аммония – химического вещества, которое хранилось в порту без принятия мер предосторожности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощный взрыв произошел в районе порта ливанской столицы 4 августа. Катастрофа унесла жизни сотен человек, тысячи получили ранения, ущерб оценивается в миллиарды....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)