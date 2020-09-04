Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поблагодарил военно-политическое руководство России, Китая и ряда других стран за помощь Минску в непростое для республики время, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Москве 4 сентября состоялось совместное заседание министров обороны государств-участников СНГ, ШОС и ОДКБ, в котором приняла участие делегация ВС Беларуси во главе с министром – генерал-майором Хрениным. Он выступил с докладом на тему "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".

"Глава белорусской военной делегации выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь республике в непростое для нее время", – рассказали Sputnik в пятницу в пресс-службе Минобороны.

В своем выступлении Хренин отметил, что среди основных вызовов современности являются попытки проведения "цветных революций", обострение военно-политических и экономических противоречий между государствами и военно-политическими блоками.

По его словам, события, происходившие в Беларуси в августе этого года, являются тому ярким примером.

О гибридных войнах

Хренин подчеркнул, что различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти в Беларуси.

Министр обороны отметил, что сейчас они, потерпев неудачу в попытке организации "цветной революции", переходят к формам и методам ведения гибридной войны, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления.

О НАТО

Хренин сообщил, что за последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз и увеличилась до 10 тысяч военнослужащих.

"В непосредственной близости от границы белорусского государства осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США. Проходят крупномасштабные многонациональные учения стран – членов НАТО, количество которых только в этом году на территории сопредельных с Беларусью государств НАТО увеличилось в пять раз", – заявил министр.

При этом он сообщил, что Беларусь вынуждена вырабатывать ответные меры военного характера, что и было продемонстрировано в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, которые проводились у границ в августе.