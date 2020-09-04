Уролог называет восемь привычек, которые негативно скажутся на мужском здоровье

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY уже рассказывал о привычках, которые могут навредить женскому здоровью. Вместе с врачом-урологом, андрологом Русланом Дорошевичем разбираемся, какие ежедневные бытовые действия могут негативно сказаться на мужском здоровье.

Руслан Дорошевичврач- уролог , андролог первой категории медицинского центра «Форестмед» врач-, андролог первой категории медицинского центра «Форестмед»

Малоподвижный образ жизни

Гиподинамия, сидячий образ жизни способствуют развитию варикозного расширения вен малого таза — в частности, вен предстательной железы, что может приводить к конгестивному (застойному) простатиту. Хронический простатит негативно влияет на качество жизни мужчины, вызывая нарушение мочеиспускания, сексуальной функции, поведенческих реакций (невротический синдром).

Недостаточность сна

Сон очень важен для мужского организма. Именно во время сна в яичках мужчины вырабатывается основной андроген — тестостерон, который влияет на многие органы и системы в организме мужчины, а также на его поведение, либидо (половое желание) и настроение. Недостаток сна может привести к снижению выработки тестостерона, исчезновению утренних эрекций (а это один из показателей мужского здоровья) и прочим негативным последствиям.

Курение

Известный факт, что курение отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, органы дыхания. Но у мужчин вредная привычка негативно сказывается и на репродуктивной (страдает сперматогенез — созревание сперматозоидов) и эректильной функциях (курение влияет на стенки сосудов, из-за чего может ухудшаться потенция).



Фото: Ian Noble, unsplash.com

Самопрофилактика половых инфекций

Из-за страха ИППП некоторые мужчины после незащищенного полового акта прибегают к различным средствам «профилактики»: неконтролируемо принимают антимикробные, противовирусные, иммуностимулирующие препараты, вливают в мочеиспускательный канал (уретру) различные лекарственные препараты. Все эти методы «защиты» имеют неконтролируемые последствия на мужской организм: страдает иммунитет, уничтожается нормальная микрофлора.

Ношение неудобного нижнего белья

Самое главное правило — белье не должно давить, натирать или раздражать кожу. При покупке белья важно обратить внимание на следующие параметры:

Трусы должны быть преимущественно из хлопка (от 90 до 100%), исключение — аллергическая реакция на хлопок. Небольшой процент синтетики допустим для эластичности и прочности изделия.

Швы не должны быть грубыми, чтобы избежать натирания и раздражения кожи.

Красители для ткани не должны оставаться на коже.

Трусы должны быть по размеру или даже на 1−1,5 размера больше (особенно это касается трусов-брифов, плавок, при ношении которых выше риск сдавления сосудов в паху).

Отсутствие половой жизни

Секс полезен для здоровья: это хорошая физическая нагрузка для мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Отсутствие же регулярной половой жизни и (или) эрекции может приводить к развитию простатита, психогенной эректильной дисфункции, укорочению полового члена, формированию необратимых фибропластических изменений в кавернозных телах и белочной оболочке пениса.

Частые и долгие посещения бань

Бани, сауны, горячие ванны негативно отражаются на мужской «фабрике сперматозоидов» — яичках. Высокие температуры способны убивать сперматозоиды и угнетать сперматогенез (процесс созревания новых сперматозоидов).

Самолечение и нежелание идти к врачу

После незащищенного полового акта и появления симптомов ИППП некоторые мужчины пытаются самостоятельно поставить себе диагноз и начать лечение без объективной очной консультации у врача. Возможные результаты — некорректное или избыточное лечение, переход острой стадии заболевания в хроническую и другие. Есть еще одна крайность: мужчины тянут до последнего с любым лечением и не обращаются за помощью к врачу. В результате пациент попадает к доктору несвоевременно — часто уже в хронической стадии.