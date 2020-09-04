С новым смартфоном Honor 30 не жалко выбросить даже фотоаппарат. Сами посмотрите, какие классные кадры он делает

Источник материала: KYKY

В Беларуси стартовали продажи нового флагманского 5G-смартфона от HONOR. Рассказываем, какими характеристиками он может привлечь ваше внимание. А главное – сколько стоит и где его можно купить.

Начнем сразу с главного: HONOR 30 оснащен хорошей 40-мегапиксельной камерой, которая состоит из четырех модулей – потому что камер много не бывает. У этой модели смартфона есть обычная, сверхширокоугольная и макро. Для съемки больших компаний или площадей, крутых портретов и детальных снимков носа и лапок вашего кота – хотя при помощи 50-кратного зума и не такое сфотографировать можно.

Плюс, в один из объективов встроена оптическая стабилизация, так что можно будет делать фото даже на бегу. Ну и надо отдать должное функции съемки «Ночной режим» – даже в сумерках и при луне на HONOR 30 получаются четкие, детальные фотографии.

Отдельно стоит рассказать про фронтальную 32-мегапиксельную камеру с фокусным расстоянием 26 мм. Ее алгоритмы построены на базе искусственного интеллекта, так на снимках вы всегда будете красиво держать лицо.

HONOR 30 радует большим 6,53-дюймовый OLED-экраном с разрешением Full HD+. Геймерам точно понравится, да и любителям смотреть YouTube со смартфона. Плюс, у смартфона большой объем оперативной памяти — 8 ГБ, встроенной — 128/256 ГБ.

За конфиденциальность данных в HONOR 30 отвечает встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. За быструю и почти бесконечную в течении всего дня работу – батарея ёмкостью 4000 мА×ч и алгоритмы интеллектуального энергосбережения.

Естественно, новый HONOR 30 красивый. В Беларуси он представлен в трёх вариантах стеклянного корпуса: титановый и серебристый в матовом

исполнении, а еще черный и изумрудно-зеленый глянец.

Кстати, в HONOR 30 уже установлен магазин приложений Huawei AppGallery – это третий по популярности в мире магазин приложений, которым в месяц пользуются больше 400 миллионов. И приложении вы найдете не только игры и полезные сервисы, но и подарки и актуальные специальные предложения от партнеров HONOR.

Сколько стоит HONOR 30

С 4 сентября HONOR 30 в версии 8 ГБ+128 ГБ будет стоить 1 299 рублей. А HONOR 30 с увеличенным до 256 ГБ объемом встроенной памяти – по цене 1 499 рублей.

Ищите модели в магазинах операторов А1 и МТС, магазинах «5 Элемент» и

«Электросила», салонах связи «На Связи», «Алло», «Связной», «Евросеть» и в интернет-гипермаркете 21век.

Бонус: первым покупателям HONOR 30 в Беларуси подарят беспроводные наушники HONOR choice True Wireless Stereo (предложение ограничено количеством бонусных наушников, уточняйте их наличие перед покупкой смартфона).

Также всем покупателям HONOR подарит дополнительную услугу «Защита от

механических повреждений передней панели» от официального сервисного центра. Действует она в течение 90 дней с момента покупки смартфона и позволяет единожды при возникновении негарантийного случая (механического повреждения стекла или дисплея) провести ремонт без взимания платы за запасные части. Необходимо будет предъявить гарантийный талон, чек на покупку и оплатить только услугу по замене запасных частей.