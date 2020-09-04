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МТС открыл специальный USSD номер для детей-сирот

04.09.2020 16:43 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Специальный USSD-номер *222*77# открыт для тех, кто захочет поддержать профориентационную площадку YOU CAN. Цель инициативы — помочь белорусским подросткам, проживающим в детских домах и замещающих семьях, найти работу мечты.

Команда YOU CAN помогает определиться с выбором будущей профессии. Упор делается на востребованные на рынке труда специальности. Дети смогут ознакомиться более с чем сотней актуальных профессий из 18 сфер: IT, медицины, экологии, маркетинга, искусства, транспорта, промышленности и ряда других.

Работать с участниками будут опытные специалисты. Эксперты порекомендуют полезные книги, фильмы и другую дополнительную информацию, а также будут сопровождать ребят при поступлении: подскажут, какой колледж или вуз выбрать, как подготовить необходимые документы и какие льготы предусмотрены. Одним из наставников выступит начальник отдела эксплуатации и технической поддержки компании МТС Эдуард Богданов. Он расскажет о том, как стать специалистом в сфере облачных технологий.

Поддержать образовательную платформу может любой абонент МТС, набрав USSD-запрос *222*77#. С лицевого счета пользователя будет списана фиксированная сумма — 2 рубля.  Пожертвования поступят на счет социально-благотворительного учреждения помощи детям «Ты можешь», которое реализует проект YOU CAN.

 
 
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Специальный USSD-номер *222*77# открыт для тех, кто захочет поддержать профориентационную площадку YOU CAN. Цель инициативы — помочь белорусским подросткам,...
 
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