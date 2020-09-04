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Белорусам пригрозили штрафами за обмен валюты вне банков

04.09.2020 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В МВД Беларуси заметили появление в соцсетях и мессенджерах сообщения о создании ресурсов, предназначенных для обмена валют без посредников, и в связи с этим напомнили о запрете валютно-обменных операций с участием физлиц вне банковских учреждений.

"В социальных сетях и мессенджерах появляются сообщения о создании ресурсов, предназначенных для помощи людям в обмене валют без посредников по договорному курсу", - проинформировали в ведомстве.

"МВД напоминает: согласно законодательству, валютно-обменные операции с участием физических лиц могут совершаться только в банковских учреждениях, имеющих специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Национальным банком Беларуси. Совершение валютно-обменных операций между физическими лицами запрещено", - подчеркнули в милиции..

Согласно статье 11.2 КоАП, скупка, продажа, обмен иностранной валюты без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, покушение на такие нарушения наказываются штрафом от 50 до 150 базовых величин (1 БВ = Br7) с конфискацией предмета административного правонарушения.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В МВД Беларуси заметили появление в соцсетях и мессенджерах сообщения о создании ресурсов, предназначенных для обмена валют без посредников, и в связи с этим...
 
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