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Белорусам пригрозили штрафами за обмен валюты вне банков
Источник материала: Партизан
В МВД Беларуси заметили появление в соцсетях и мессенджерах сообщения о создании ресурсов, предназначенных для обмена валют без посредников, и в связи с этим напомнили о запрете валютно-обменных операций с участием физлиц вне банковских учреждений.
"В социальных сетях и мессенджерах появляются сообщения о создании ресурсов, предназначенных для помощи людям в обмене валют без посредников по договорному курсу", - проинформировали в ведомстве.
"МВД напоминает: согласно законодательству, валютно-обменные операции с участием физических лиц могут совершаться только в банковских учреждениях, имеющих специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Национальным банком Беларуси. Совершение валютно-обменных операций между физическими лицами запрещено", - подчеркнули в милиции..
Согласно статье 11.2 КоАП, скупка, продажа, обмен иностранной валюты без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, покушение на такие нарушения наказываются штрафом от 50 до 150 базовых величин (1 БВ = Br7) с конфискацией предмета административного правонарушения.
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В МВД Беларуси заметили появление в соцсетях и мессенджерах сообщения о создании ресурсов, предназначенных для обмена валют без посредников, и в связи с этим...
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