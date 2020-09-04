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Жуткая история избитого 17-летнего Тимура продолжается: из СК он снова попал в больницу
Источник материала: Партизан
Напомним, избитого до комы 12 августа несовершеннолетнего парня едва выходили в больнице, как его снова арестовали
Вчера, 3 сентября, подростка задержали во второй раз и увезли на допрос в рамках статьи 293 УК («Массовые беспорядки»).
После этого из СК под конвоем он снова попал в больницу. После пребывания 12-13 августа в Партизанском РУВД у парня сильные панические атаки.
В больницу пустили только родственников Тимура, а адвокатов — нет.
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Напомним, избитого до комы 12 августа несовершеннолетнего парня едва выходили в больнице, как его снова арестовали
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