За здоровьем – в Беларусь: экспорт медуслуг ежегодно приносит бюджету страны $40 млн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За здоровьем едут в Беларусь. Пациенты из стран Содружества и Европы все чаще выбирают белорусских врачей. Экспорт медицинских услуг ежегодно приносит в бюджет страны более 40 миллионов долларов. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова – с подробностями.

Трубки пока сковывают движение. Но Ольгу Крылову это не огорчает. Самое страшное позади. Больная печень пациентки отравляла организм. Медлить было нельзя. Но за операцию на Украине врачи не взялись. Тогда женщина обратилась за помощью к белорусским трансплантологам.

«Для меня было тяжелым само ожидание. Крутились мысли: дождусь или не дождусь. Никто ведь не знает, как будет. Теперь надо поберечься. Девочки сначала обезболивали. А я говорю: давайте попробую без них», – указала пациентка Ольга Крылова.

Трансплантология – самое прибыльное направление в экспорте медицинских услуг в стране, почти 30% от всех заработанных денег. Иностранцам операции делают строго по лимиту. Не более 10% от общего количества.

«Выполнение данной операции позволяет увеличить квоту на выполнение количества операций белорусским гражданам. Выполнение операции одному нерезиденту позволяет выполнить порядка четырех – пяти дополнительных процедур», – сказал заведующий отделом трансплантологии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Сергей Коротков.



Эти шаги Инцзы делает уже без боли. Даже улыбается. Полтора года назад ходить стало сложно. Начались проблемы с позвоночником. Дома в Пекине сделали сложную операцию. Успешно. Вот только потом состояние стало ухудшаться. В Минске нашли еще одно заболевание.

«Мы здесь провели ей комплексное консервативное лечение с использованием медикаментозных современных средств, также физиотерапию, иглорефлексотерапию, массаж и все восстановительное лечение», – отметил руководитель спинального центра Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Сергей Макаревич.

Билеты в Пекин уже куплены. До выписки – несколько дней. Правда, перед встречей с родными еще предстоит карантин. А пока Инцзы мечтает об активной жизни. Как вернется домой, первым делом возьмется за клюшку для гольфа. Это ее увлечение.

«Дома муж и дочь, они очнь меня ждут, соскучились. Они очень меня ждут. Я в этой больнице уже больше 50 дней. Так хочу увидеть своих родных», – призналась Ли Инцзы.

Научно-практический центр травматологии и ортопедии – крупнейший в Беларуси. В год здесь проводят шесть тысяч различных операций. Берутся и за самые сложные случаи.

«В основном к нам приезжают на лечение из России. Это где-то 45 – 50%, в прошлом году 14% – это граждане Украины. Приезжают и граждане Ближнего Востока. Даже пациенты есть из экзотических стран: Австралии, например. Есть из Израиля, США, стран Скандинавии», – указал директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Михаил Герасименко.