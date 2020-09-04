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Голосование по конкурсу видеоигровых скетчей открыто. На кону Samsung Galaxy S20 Ultra
Источник материала: Onliner
Стартовавший в августе конкурс видеоскетчей по играм близится к логичному финалу. Мы отобрали 10 претендентов, за которых теперь предлагаем проголосовать нашим читателям. Голосование будет открыто до 15:00 7 сентября. Победитель станет обладателем топового смартфона
GTA от @andrey_kiraidt
Классическая классика в духе GTA: San Andreas. Качественная съемка и саунд-дизайн возвращают на 15 лет назад, когда игра казалась вершиной игровой индустрии.
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