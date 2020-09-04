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Голосование по конкурсу видеоигровых скетчей открыто. На кону Samsung Galaxy S20 Ultra

04.09.2020 16:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Стартовавший в августе конкурс видеоскетчей по играм близится к логичному финалу. Мы отобрали 10 претендентов, за которых теперь предлагаем проголосовать нашим читателям. Голосование будет открыто до 15:00 7 сентября. Победитель станет обладателем топового смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. Внизу десять работ, под ними — форма для голосования. Начинаем.

GTA от @andrey_kiraidt

Классическая классика в духе GTA: San Andreas. Качественная съемка и саунд-дизайн возвращают на 15 лет назад, когда игра казалась вершиной игровой индустрии.

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Стартовавший в августе конкурс видеоскетчей по играм близится к логичному финалу. Мы отобрали 10 претендентов, за которых теперь предлагаем проголосовать нашим...
 
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