Голосование по конкурсу видеоигровых скетчей открыто. На кону Samsung Galaxy S20 Ultra

Источник материала: Onliner

Стартовавший в августе конкурс видеоскетчей по играм близится к логичному финалу. Мы отобрали 10 претендентов, за которых теперь предлагаем проголосовать нашим читателям. Голосование будет открыто до 15:00 7 сентября. Победитель станет обладателем топового смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra . Внизу десять работ, под ними — форма для голосования. Начинаем.