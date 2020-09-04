ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК не нашел оснований для проверки обращения по факту массовых пыток людей

04.09.2020 16:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Следственный комитет не нашел оснований для проверки обращения общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет» по факту массовых пыток людей. Это следует из ответа СК, поступившего в БХК.

Правозащитники БХК требовали от СК расследовать пытки, а виновных — привлечь к ответственности. В обращении Белорусского Хельсинкского комитета говорилось о непропорциональном применение силы и спецсредств в отношении мирных демонстрантов, которые вышли на улицу после президентских выборов 9 августа, а также о массовых избиениях и пытках задержанных.

В ответе за подписью начальника главного управления процессуального контроля центрального аппарата СК Сергея Тишука сказано: «Поскольку в вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется».

«Вместе с тем по поступившим в подразделения Следственного комитета сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств, и заявлениям, которые поступят в дальнейшем, в настоящее время проводятся и будут проводиться проверки, о результатах которых заявители будут уведомлены в установленном законодательством порядке», — заверил Тишук.

Комментируя официальный ответ СК, БХК отмечает: «Для начала мы хотим напомнить, что согласно ст. 12 Конвенции против пыток каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его компетентные органы проводили быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются достаточные основания полагать, что пытка была применена на любой территории, находящейся под его юрисдикцией».

«Мы считаем, что быстрое и эффективное расследование в соответствии с национальным законодательством возможно только в рамках возбужденного уголовного дела», — говорится в комментарии БХК.

Правозащитники подчеркивают, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) уголовное дело возбуждается при наличии поводов и оснований.

«Поводом явилось наше сообщение (сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций — пункт 3 статьи 166 УПК и ст. 170 УПК), а также многочисленные заявления граждан о применении к ним пыток, насилия и жестокого обращения (на момент подачи нашего сообщения уже было известно о более 700 таких заявлений, поданных в территориальные отделы СК), множество сообщений о преступлениях в СМИ. Основанием — наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу», — отмечают в БХК.

«Мы убеждены, что в настоящее время у Следственного комитета достаточно данных для возбуждения уголовного дела. Это и многочисленные заявления граждан о пытках, которые поступили в территориальные отделы СК. Это и публикации в СМИ, многочисленные фото- и видеоматериалы, а также медицинские документы, которые свидетельствуют о характере и степени тяжести телесных повреждений и обстоятельствах, при которых они были получены», — говорится в комментарии правозащитной организации.

Правозащитники подчеркивают, что «вместо принятия обоснованного и законного процессуального решения СК ответил на сообщение о преступлении, поданное в рамках УПК», как на обращение, поданное в порядке закона «Об обращениях граждан и юридических лиц».

«По поступившему заявлению или сообщению о преступлении в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства должно было быть принято одно из следующих процессуальных решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче заявления, сообщения по подследственности, компетенции. Ни одно из указанных решений не было принято, — отмечают в БКХ. — Мы будем обжаловать действия начальника главного управления процессуального контроля СК С.П.Тишука в установленном порядке».

«В целом для нас является очевидным нежелание правоохранительной системы страны реагировать законными методами на факты пыток, насилия и жестокого обращения, которые, очевидно, применялись к людям по политическим мотивам», — резюмируют представители Белорусского Хельсинкского комитета.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет не нашел оснований для проверки обращения общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет» по факту массовых пыток людей. Это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусам пригрозили штрафами за обмен валюты вне банков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика