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Новый вице-премьер назвал странными призывы к неоплате ЖКУ

04.09.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Призывы к неоплате населением жилищно-коммунальных услуг «звучат достаточно странно», заявил вновь назначенный заместителем премьер-министра Анатолий Сивак.

В ответ на вопрос журналистов по поводу призывов, звучащих в некоторых телеграм-каналах, к неоплате ЖКУ, вице-премьер сказал: «Как будет оказана коммунальная услуга, если она не будет профинансирована? Это прямая связь, поэтому такие призывы звучат достаточно странно. Не будет финансирования — не будет услуг», — сказал Сивак, ответ которого цитирует пресс-служба правительства.

В правительстве новый вице-премьер будет курировать вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, МЧС и частично Госпогранкомитета.

Александр Лукашенко 3 сентября назначил ранее занимавшего пост председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака вице-премьером, а вице-премьера Владимира Кухарева — председателем Мингорисполкома. Сивак и Кухарев на своих последних постах проработали почти два года.

 
 
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Призывы к неоплате населением жилищно-коммунальных услуг «звучат достаточно странно», заявил вновь назначенный заместителем премьер-министра Анатолий Сивак.
 
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