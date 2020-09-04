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Новый вице-премьер назвал странными призывы к неоплате ЖКУ
Источник материала: Навiны
Призывы к неоплате населением жилищно-коммунальных услуг «звучат достаточно странно», заявил вновь назначенный заместителем премьер-министра Анатолий Сивак.
В ответ на вопрос журналистов по поводу призывов, звучащих в некоторых телеграм-каналах, к неоплате ЖКУ, вице-премьер сказал: «Как будет оказана коммунальная услуга, если она не будет профинансирована? Это прямая связь, поэтому такие призывы звучат достаточно странно. Не будет финансирования — не будет услуг», — сказал Сивак, ответ которого цитирует пресс-служба правительства.
В правительстве новый вице-премьер будет курировать вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, МЧС и частично Госпогранкомитета.
Александр Лукашенко 3 сентября
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Призывы к неоплате населением жилищно-коммунальных услуг «звучат достаточно странно», заявил вновь назначенный заместителем премьер-министра Анатолий Сивак.
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