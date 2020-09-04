Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Назаренко: недобросовестные импортеры наносят серьезный ущерб ЕАЭС

За последние годы страны-члены ЕАЭС столкнулись с серьезной проблемой несоответствия качества импортных товаров нормам соответствия, принятым в союзе.

По мнению члена Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Назаренко, вина за это лежит не только на недобросовестных производителях, но и на организациях-посредниках, ответственных за проверку безопасности и качества.

"На рынке появилась множество документов, которые мы, если говорить мягко, относим к необоснованно выданным. И это наносит очень серьезный удар по нашей промышленности, ведь конкурировать с недобросовестными участниками рынка становится очень сложно", ― пояснил Назаренко в пресс-центре Sputnik.

По его словам, основные нарушения органов оценки соответствия связанны с непроведением работ в нужном объеме, неправильным документооборотом, неверной работой с заявителями либо просто продажей разрешительных документов.

В качестве механизма контроля ЕЭК предлагает сделать его максимально прозрачным для потребителя, а ответственность за качество и безопасность товаров зарубежного поставщика должен нести либо импортер, либо уполномоченная организация, занимающиеся сертификацией.

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