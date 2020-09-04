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Блогер разыграл девушку в ванне с красителем и шокировал подписчиков
04.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
YouTube-блогер Кристен Хэнби опубликовал пранк, в котором
Девушка начала принимать ванну, и уже спустя несколько минут блогер услышал ее крики. После этого она вышла из ванной в полотенце, и стало ясно, что ее руки и ноги полностью посинели.
Сам Хэнби смеялся над ней, называя "самым злым смурфом в мире".
© AFP 2020 / Noam Galai
Один из пользователей Twitter поделился этим видео у себя на странице, подчеркнув, что не считает поступок пранкера смешным, и у этого мнения нашлось много сторонников.
"Это буквально могло убить ее. Недопустимо, чтобы краситель для ткани контактировал с гениталиями, глазами или ртом. Это крайне опасно. Ей нужно обратиться к врачу, поскольку это может серьезно навредить ее здоровью", — отметил один из пользователей.
Некоторые из подписчиков обвинили Херби в отсутствии элементарного уважения к девушке.
"Что она ему сделала? Такие вещи обычно делаются в отместку за что-то, никто не устраивает таких розыгрышей просто так", — поинтересовались в комментариях.
Но нашлись и те, кто решил заступиться за пранкера.
"Я думаю, многие из девушек, осуждающих это видео, посмеялись бы, если бы такая участь постигла парня", — отметил один из комментаторов.
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Девушка начала принимать ванну, и уже спустя несколько минут блогер услышал ее крики.
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