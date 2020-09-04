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Генпрокуратура прокомментировала призывы к "домашнему" обучению детей

04.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен ― Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси рекомендует родителям скептически относиться к призывам о переводе детей на домашнее обучение. 

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Так, в главном надзорном ведомстве страны отреагировали на призывы в ряде Telegram-каналов взрослым самостоятельно заниматься со своим ребенком и отказаться от посещения учреждений образования.

"Родителям необходимо учитывать, что к тем из них, кто препятствует получению ребенком общего базового образования в любой его форме, государство, исходя из интересов ребенка, может принять определенные меры", ― заявили в Генеральной прокуратуре.

По словам прокуроров, с родителями в таких случаях проводятся разъяснительные беседы. "Если ситуация не меняется, организуется защита ребенка в рамках правового механизма предупреждения семейного неблагополучия", ― сказали в Генпрокуратуре.

Нужна медсправка

В Генпрокуратуре также прокомментировали утверждение, что "домашняя" форма обучения законна и предпочтительна для развития ребенка.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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В данной связи там уточнили, что в Кодексе об образовании предусмотрены случаи, когда ребенку по медпоказаниям назначено "домашнее" образование. "Перечень медицинских показаний для этих целей утвержден постановлением Минздрава № 44 от 26 мая 2011 года",― сообщили прокуроры.

Кроме этого, разрешено образование на дому на основе индивидуального учебного плана, разрабатываемого учреждением общего среднего образования. При этом уважительность причины подтверждается документально.

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В Генпрокуратуре также отметили, что практика дистанционного обучения детей на дому за рубежом и в нашей стране, в том числе в период неблагоприятной противоэпидемиологической обстановки, показала ряд особенностей и негативных моментов.

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Родителям необходимо постоянно контролировать процесс обучения, иначе могут возникнуть трудности с организацией режима дня и питания ребенка, обеспечением дисциплины. Могут возникнуть дополнительные материальные затраты для семьи, сказали в прокуратуре.

По словам прокуроров, практические уроки, например, химия, физика, география, биология, музыка, физкультура, требуют специального оборудования, которого дома, как правило, нет.

"Родителям не могут быть доступны все сферы знания, в силу чего невозможно организовать ребенку качественное обучение по предметам", ―  отметили в Генпрокуратуре.

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Теги: Минск
 
 
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Прокуроры утверждают, что практика дистанционного обучения детей на дому во время пандемии коронавируса показала "ряд негативных моментов".
 
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