Умер конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт

Источник материала: Tut.by

Ушел из жизни конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт. Ему было 95 лет. Об этом сообщается на сайте ПАО «Туполев».



Источник: ПАО «Туполев»

«Руководство и коллектив ПАО „Туполев“ выражают глубочайшие соболезнования в связи уходом из жизни старейшего сотрудника — одного из ключевых конструкторов самолетов марки „Ту“ Александра Сергеевича Шенгардта», — говорится в сообщении.

В «Туполеве» Александр Сергеевич проработал более 70 лет — с 10 февраля 1948 года. Он участвовал в создании самолетов, ставших этапными для всего отечественного авиастроения: гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22.

35 лет Шенгардт занимал пост главного конструктора легендарного самолета Ту-154. Под его руководством на базе самолета Ту-154 был создан грузовой вариант Ту-154С и ставший самым массовым самолетом гражданской авиации России — вариант Ту-154Б, за создание и ввод в эксплуатацию которого Александру Сергеевичу в 1980 году было присвоено звание «Лауреат Ленинской премии», а в 1997 году за активное участие в разработках и созданию новейших образцов авиационной техники — звание «Заслуженный конструктор России».

«Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался. Шенгардт доверял членам команды решение самых сложных технических задач, и поэтому у нас была творческая атмосфера, нацеленная на результат», — сказал Валерий Солозобов, заместитель генерального директора ПАО «Туполев» по проектированию, НИР и ОКР.

«Прощание с Александром Сергеевичем состоится во вторник, 8 сентября. О времени и месте будет объявлено дополнительно, — говорится в сообщении. — Светлая память об Александре Сергеевиче Шенгардте навсегда останется в сердцах туполевцев».