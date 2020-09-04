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Ярмоленко и Солодуха. Кто выступит на Дне письменности в Белыничах

04.09.2020 17:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 сентября (воскресенье) в Белыничах пройдет День белорусской письменности. В программе — гала-концерт закрытия «Як ствараліся традыцыі Малой Радзімы». Телеграм-канал Министерства культуры опубликовал список участников.


Александр Солодуха. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Среди них — народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, заслуженные артисты Беларуси Алена Ланская, Виктория Алешко и Александр Солодуха. Также выступят Алексей Хлестов, Руслан Алехно и Евгений Курчич, который в 2018-м представлял Беларусь на «Славянском базаре».

Среди коллективов — Белорусский государственный ансамбль «Песняры», ансамбль народной музыки «Свята», вокальная группа «Чистый голос», группы «Аура» и «Статус».

Также в Белыничах выступят представители детской эстрады, юные чтецы — победители конкурса «Живая классика» разных лет, а также коллективы из Могилевской области.

Ранее белорусская писательница Наталья Батракова, которая является одним из самых продаваемых белорусских авторов, заявила, что не будет участвовать в Дне белорусской письменности.

По словам Батраковой, она ждала День письменности с «особой радостью».

— Но в нынешней ситуации моя совесть не позволяет мне присутствовать на мероприятии, где тщательно будут делать вид, что в стране ничего не происходит. Происходит. Идет война с собственным народом, охота на «ведьм», ряды которых может пополнить любой, открыто высказавший свою гражданскую позицию, невзирая на возраст, заслуги, состояние здоровья.

 
 
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6 сентября (воскресенье) в Белыничах пройдет День белорусской письменности. В программе - гала-концерт закрытия «Як ствараліся традыцыі Малой Радзімы».
 
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