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Ярмоленко и Солодуха. Кто выступит на Дне письменности в Белыничах
Источник материала: Tut.by
6 сентября (воскресенье) в Белыничах пройдет День белорусской письменности. В
Среди них — народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, заслуженные артисты Беларуси Алена Ланская, Виктория Алешко и Александр Солодуха. Также выступят Алексей Хлестов, Руслан Алехно и Евгений Курчич, который в 2018-м представлял Беларусь на «Славянском базаре».
Среди коллективов — Белорусский государственный ансамбль «Песняры», ансамбль народной музыки «Свята», вокальная группа «Чистый голос», группы «Аура» и «Статус».
Также в Белыничах выступят представители детской эстрады, юные чтецы — победители конкурса «Живая классика» разных лет, а также коллективы из Могилевской области.
Ранее белорусская писательница Наталья Батракова, которая является одним из самых продаваемых белорусских авторов,
По словам Батраковой, она ждала День письменности с «особой радостью».
— Но в нынешней ситуации моя совесть не позволяет мне присутствовать на мероприятии, где тщательно будут делать вид, что в стране ничего не происходит. Происходит. Идет война с собственным народом, охота на «ведьм», ряды которых может пополнить любой, открыто высказавший свою гражданскую позицию, невзирая на возраст, заслуги, состояние здоровья.
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6 сентября (воскресенье) в Белыничах пройдет День белорусской письменности. В программе - гала-концерт закрытия «Як ствараліся традыцыі Малой Радзімы».
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