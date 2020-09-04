Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива

Людмила Бинланд — основатель и директор агентства Schoolgate Accounting Services , которое помогает предпринимателям начать бизнес в Великобритании. Однажды девушка решила, что хочет заработать миллион фунтов стерлингов — и переехала из Казахстана в Лондон, где начала свой бизнес. О том, что из этого вышло, читайте в материале.

«Хотела быть учителем, но родители настояли на бухгалтерском деле»

— В детстве, наверное, никто не мечтает стать бухгалтером. Я — тоже, даже и близко не думала об этом. Мне нравилось что-то рассказывать, объяснять людям, поэтому я подумывала стать учителем. Но родители настояли, чтобы я пошла учиться именно на бухгалтера. В итоге я окончила Академию труда и социальных отношений по этой специальности. Всегда откровенно считала, что бухгалтерия — не мое, но решила хотя бы раз попробовать себя в этом направлении.

В 23 года я переехала из Алматы в Лондон. Сменила несколько мест работы, прежде чем смогла устроиться по специальности. 10 лет я работала ассистентом бухгалтера в благотворительной организации Christian Solidarity Worldwide. Мне повезло, потому что в компании много инвестировали в профессиональное развитие сотрудников — это дало мне возможность хорошенько поднатореть в бухгалтерском деле. Но уже на 6-й год работы я осознала, что могу и хочу добиться большего. И решила открыть собственный бизнес.

«Собралась заработать миллион фунтов за первый год — муж сказал, что так не будет»

Я не могла сразу уйти и начать работать на себя, понимала, что сперва нужно вырастить детей, поэтому сразу же увольняться не стала. За то время, пока дети подрастали, я смогла обучиться достаточному спектру навыков, чтобы начать свое дело.



Фото из личного архива

Я твердо решила, что бизнес будет в сфере бухгалтерских услуг. Думала работать с жителями постсоветского пространства, которые открывают бизнес в Великобритании. Поэтому знание русского языка стало моим дополнительным козырем: я понимала, что клиенты предпочтут того, кто общается на их языке.

Пригодилась и моя тяга к обучению других людей. Я убедилась, что, имея навыки бухгалтера, все равно могу реализовать себя как преподаватель. Например, четко и доходчиво объяснять своим клиентам тонкости налогообложения. Это ведь дорогого стоит — рассказать про бухгалтерию так, чтобы тебя поняли.

Проанализировав свои компетенции, я решила, что открою агентство бухгалтерских услуг. Назвала его Schoolgate Accounting Services. К счастью, мне не нужно было искать бухгалтера, хотя тем, кто начинает свое дело, я в первую очередь рекомендую именно это — нанять специалиста, который объяснит, как все устроено.

Я начала с тщательного составления бизнес-плана на 5 лет. Поставила себе цель — сколько хочу заработать по итогу. Это была заветная сумма в £ 1 миллион за первый год. Муж, посмотрев на мои ожидания, сразу сказал: «Этого не произойдет». Я обиделась, что он меня не поддерживает. Но на самом деле он был прав.

«Написала бизнес-план — он разошелся с реальностью»

Я расписала свои мотивированные ожидания по приходам и расходам. Первый год прописала детально — на каждый месяц. Решила, что буду придерживаться этого плана и формировать бюджет компании, исходя из него, каждый месяц проводить сравнительный анализ, чтобы видеть, насколько я вписываюсь в поставленные рамки.

По статистике, в Великобритании около 60% бизнесов ликвидируются в течение первых 3 лет работы. Главная причина — нехватка средств. Именно поэтому финансовый менеджмент — это первоочередное для любого бизнеса.

Каждый месяц я анализировала работу компании. Сравнивала с моим бизнес-планом и отмечала, где вписываюсь, а где — никак. Иногда сталкивалась с тем, что мой бизнес-план сильно расходился с реальностью.



Фото из личного архива

В первый год работы основными статьями расходов были аренда офиса и найм персонала. Снять помещение мне удалось за £ 1000 + НДС.

К вопросу с наймом я старалась подойти экономно. Поэтому приглашала на работу как опытных специалистов, которые стоили дорого, так и тех, кто только начинал свой путь в профессии. По опыту, лучше все же набирать квалифицированные кадры, потому что на обучение и адаптацию новичков требовалось много времени и вложений. В бухгалтерской сфере уровень зарплат специалистов в Великобритании — около £ 30–40 тыс. в год.

«Кто-то не понял или сделал не так? Это научило меня коммуникации»

Основная сложность, с которой я столкнулась на старте бизнеса, — это управление персоналом. У меня было достаточно технических и профессиональных знаний, но не было опыта организации работы других людей. Пришлось учиться на ходу. Помогли советы уже опытных друзей, которые подсказывали, как действовать в том или инои случае.

Возникали ситуации, когда кто-то из сотрудников что-то не понял или сделал иначе, чем ожидалось. Я воспринимала это без негатива — наоборот, училась вести более эффективную коммуникацию, при которой таких ситуаций возникать не будет. В итоге, кажется, мне удалось выстроить хорошие взаимоотношения с коллективом.

Для поиска клиентов и установления деловых связей мы ходили на огромное количество ивентов — их регулярно устраивали местная Торговая палата и другие ведомства. Рядом с офисом как раз находилась компания, которая помогает с эмиграцией в Великобританию. Сотрудничество с ней и стало одним из ключевых преимуществ нашего агентства. Мы смогли оказывать услуги иммиграционным адвокатам в Лондоне.



Фото из личного архива

Наши клиенты — это люди среднего уровня достатка, которые хотели бы открыть свой бизнес в Великобритании. Мы предоставляем им услуги налоговых консультантов, бухгалтеров и других специалистов. Кроме того, мы работаем с теми, кто приезжает в страну по визе инвестора или просто на проживание, но хочет разобраться в нюансах законодательства и регулирования.

Конечно, наше агентство — не единственная компания на рынке, которая предоставляет подобные услуги. Более того, мы даже не единственная русскоязычная такая компания. Конкурируем за счет качества и доступности услуг. Мы никогда не разделяли сервис на стандартный и VIP, всем даем одинаково качественное обслуживание, независимо от того, кто и сколько нам платит.

«Более 500 клиентов и сотрудники, говорящие на 9 языках — результат пяти лет работы проекта»

Мой бизнес работает уже 5 лет. Миллион фунтов стерлингов за первый год я не заработала. Но зато я и мои коллеги помогли более 500 клиентам из стран Европы, Америки и Азии получить визы в Великобританию, открыть здесь свой бизнес и сократить количество налогов, не нарушая буквы закона.

Сейчас у нас в штате 15 квалифицированных работников. Каждый из них специализируется в своей области — например, бухгалтеры, налоговые советники, специалисты по отчетности и т.д. Сотрудники компании говорят на 9 разных языках, поэтому почти с любым клиентом можем работать в формате свободного общения.

В портфолио нашей компании входит значительное количество успешно открытых и, главное, функционирующих по сей день компаний. В основном это предприниматели из Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, Украины и других стран.

Также начала вести аккаунт в Instagram и канал на Youtube, где рассказываю о том, как начать бизнес, что важно учесть и как быть честным и открытым перед законом.

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