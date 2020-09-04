«Сильные панические атаки»: подросток, которого пытали силовики, после допроса в СК снова оказался в минской больнице

Источник материала: KYKY

Жуткая история 17-летнего Тимура (да, ему уже исполнилось 17 лет) продолжается. Вчера, 3 сентября, подростка задержали во второй раз и увезли на допрос по уголовному делу о массовых беспорядках. После этого из СК под конвоем он снова попал в больницу.

У парня — сильные панические атаки. В больницу пустили родственников Тимура, а адвокатов — нет, передает «Свобода».

Напомним, 12 августа Тимура задержали в районе Каменной Горки. Парня истязали так, что, когда его доставили из Партизанского РУВД в реанимацию, его пришлось ввести в медикаментозную кому. По словам родственников подростка, молодому человеку выкалывали глаза, его били электрошокером по пяткам. От Тимура требовали запеть гимн ОМОНа, но он отказался. После этого Тимуру опрокинули голову, в рот засунули палку и заталкивали ее.

Тем временем СК винит Тимура в его нахождении «в эпицентре массовых беспорядков» 10 августа на улице Притыцкого в Минске.

Кроме этого, по данным СК, следователи установили причастность Тимура к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ, приехавшего эвакуировать неисправный троллейбус. Но на некоторых кадрах видео, показанном Следственным комитетом в доказательство своей версии, есть явные несостыковки.

Например, в переходе метро Тимур идет в ярко-желтой спортивной куртке поверх футболки в красно-черную полоску. Дата и время съемок не указаны. На следующих кадрах якобы на улице парень без куртки. Кадры обозначены датой 10 августа.

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Обложка: Наталья Тихомирова.