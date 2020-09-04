ОМОН все еще избивает людей: врача задержали 2 сентября – и теперь у него черепно-мозговая и перелом

Источник материала: KYKY

За три недели протеста против «власти» ООН насчитал 450 случаев пыток в Беларуси. И издевательства силовиков над мирными демонстрантами не закончились. Это доказывает история врача-уролога Алексея Белостоцкого, которую он рассказал «Нашей Ниве».

Алексея задержали 2 сентября, когда он ехал в баню по приглашению отца, но остановился поддержать демонстрантов на Пушкинской. Сначала к протестующим подошел человек в костюме и попросил всех разойтись. На что ему Алексей ответил, что отклоняет эту просьбу: « так ён на мяне паглядзеў, што стала зразумела, што дабром гэта не скончыцца. Праз нейкі час пачуўся жаночы крык і я ўбачыў каля дзясятка моцных такіх хлопцаў у масках», – вспоминает Алексей.

В итоге Алексея задержали. При задержании его не били, но вот что, по его словам, было в бусе: «Пачуў: «Завешвайце шторкі». У гэты момант і пачалі біць.

З мяне знялі заплечнік, майку апранулі на галаву. Пакуль былі сілы, то я супраціўляўся, стаяў на нагах, потым мяне павалілі на падлогу.

Адзін чалавек трымаў мяне, іншы корпаўся ў мабільніку, а трэці — збіваў. Хутчэй за ўсё, што збіваў той самы, з якім я меў дыялог. Маўляў, хто я такі, каб у яго дакументы патрабаваць. Шмат нецэнзурна лаяўся: «На, с…ка, атрымай» і ў такім духу. Білі ўсю дарогу да РУУС па баках, спіне, шыі».

В РУВД тоже били: «Там я атрымаў два ўдары па галаве: спачатку ў раён правага вуха, потым — левага. Удары былі моцнымі, у мяне разбалелася галава, прасіў таблетку, але пачуў толькі: «Ага, зараз пабягу». Склалі два пратаколы: за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі і непадпарадкаванні дзеянням міліцыі і адвезлі на Акрэсціна. У ізалятары мяне не былі, я прасіў выклікаць хуткую, што ў мяне баліць спіна. Але чуў толькі, што так-так, абавязкова».

Из-за плохого самочувствия судья согласился перенести суд Алексея, только тогда его «отдали» медикам. У врача подтвердили черепно-мозговую травму и перелом позвонка: «Хадзіць магу, але толькі па роўным і вельмі марудна. Падняцца па лесвіцы, ці спусціцца, было б складана», – рассказывает врач.

Кстати, коллеги по 4-й больнице поддерживают Алексея: «Сёння прыязджаў нават галоўны ўрач з начмедам па хірургіі, агледзелі мяне. Сказалі, каб трымаўся. Кажуць, што пра звальненне не можа быць і гаворкі».