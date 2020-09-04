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Саше Василевичу предъявили обвинение
Источник материала: KYKY>
Как вы помните, 27 августа Сашу Василевича, владельца Vondel/Hepta и нашего соучредителя, задержали сотрудники ДФР. 28 августа для него избрали меру пресечения – заключение под стражу. В офисе и доме Василевича, а также нашего директора Саши Романовой были обыски. Спустя еще несколько дней счет компании «Минт-Медиа», которая издает KYKY и The Village Беларусь, был арестован по решению ДФР.
А вот и новости про Сашу:
Саше Василевичу предъявлено обвинение. Мера пресечения остается та же – заключение под стражей. Адвокатом подано ходатайство об изменении меры пресечения. Он по-прежнему содержится в СИЗО на Володарского. Чувствует себя прилично, занимается спортом, читает книги, передает всем приветы. Хочет научиться рисовать комиксы. Переживает за судьбу своих компаний и готов защищать себя. У Саши 14 сентября день рождения, поэтому письмо надо отправлять заранее, в среднем письма идут пять дней, так что 9 сентября – крайний срок.
Реквизиты для тех, кто написал письмо Саше:
Василевичу Александру Анатольевичу
Рекомендации от Нади Зеленковой – супруги Саши – «для тех, кто хочет быстрее»:
– Покупаем 2 конверта 1-го класса, фотографируем штрих-коды на обоих конвертах.
Фото: Даниил Парнюк
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Как вы помните, 27 августа Сашу Василевича, владельца Vondel/Hepta и нашего соучредителя, задержали сотрудники ДФР. 28 августа для него избрали меру пресечения –...
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