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Саше Василевичу предъявили обвинение

04.09.2020 17:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Как вы помните, 27 августа Сашу Василевича, владельца Vondel/Hepta и нашего соучредителя, задержали сотрудники ДФР. 28 августа для него избрали меру пресечения – заключение под стражу. В офисе и доме Василевича, а также нашего директора Саши Романовой были обыски. Спустя еще несколько дней счет компании «Минт-Медиа», которая издает KYKY и The Village Беларусь, был арестован по решению ДФР.

А вот и новости про Сашу:

Саше Василевичу предъявлено обвинение. Мера пресечения остается та же – заключение под стражей. Адвокатом подано ходатайство об изменении меры пресечения. Он по-прежнему содержится в СИЗО на Володарского. Чувствует себя прилично, занимается спортом, читает книги, передает всем приветы. Хочет научиться рисовать комиксы. Переживает за судьбу своих компаний и готов защищать себя. У Саши 14 сентября день рождения, поэтому письмо надо отправлять заранее, в среднем письма идут пять дней, так что 9 сентября – крайний срок.

Реквизиты для тех, кто написал письмо Саше:

Василевичу Александру Анатольевичу
Следственный изолятор #1
Володарского, 2
220030, Минск.

Рекомендации от Нади Зеленковой – супруги Саши – «для тех, кто хочет быстрее»:

– Покупаем 2 конверта 1-го класса, фотографируем штрих-коды на обоих конвертах.
– Вкладываем один в письмо, можете подписать свой обратный адрес.
– Туда же само письмо, можете сфотографировать его себе на память. 
– Если вы графоман и собираетесь переписку с ним вести, то помечайте номер и дату письма. Плюс для верности лист бумаги ему для ответа.
– Для мегаскорости бросаем в почтовый ящик на главпочтамте.
– Дома проверяете на сайте belpost.by статус доставки письма и также можете следить за судьбой обратного конверта.

Фото: Даниил Парнюк

 
Теги: Минск
 
 
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Как вы помните, 27 августа Сашу Василевича, владельца Vondel/Hepta и нашего соучредителя, задержали сотрудники ДФР. 28 августа для него избрали меру пресечения –...
 
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