Минтруда РБ: Власти не готовятся к массовым увольнениям

Источник материала: АФН

Минтруда Беларуси отреагировало на комментарии проекта указа, позволяющего работнику предприятия приостанавливать работу в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней.

Ведомство утверждает, что документ никоим образом не предполагает и не намекает на скорые массовые увольнения.

"В течение последних дней в интернете появился ряд публикаций СМИ относительно проекта нормативного правового акта по вопросам защиты прав работников, подготовленного Министерством труда и социальной защиты. Ссылаясь на то, что в проекте затрагиваются вопросы защиты интересов работников в случае невыплаты им заработной платы, в отдельных публикациях делается вывод, что власти готовятся к возможным массовым задержкам выплаты заработной платы. Такие выводы являются надуманными и не соответствуют действительности", - говорится в комментарии Минтруда РБ.

В сообщении утверждается, что проект указа подготовлен «на основании анализа правоприменительной практики, изучения существующего международного опыта. Выработка концептуальных основ документа началась еще в 2019 году. Его главная задача - создать дополнительные возможности для защиты прав работников».

"Проект документа носит комплексный характер. Наряду с вопросами выплаты заработной платы в нем затрагиваются вопросы соблюдения прав граждан при исполнении гражданско-правовых договоров, повышения эффективности надзорной деятельности департамента. И другие вопросы, которые, как предполагается, будут способствовать должному соблюдению прав работников", - заверяет Минтруда РБ.