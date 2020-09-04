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Коллегия адвокатов Беларуси уведомила коллег о цензуре в сети Интернет

04.09.2020 17:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусская республиканская коллегия адвокатов в ближайшее время разработает Правила поведения адвокатов в сети "Интернет" и социальных сетях, которые будут базироваться на предложениях адвокатов, национальном и международном опыте других корпоративных образований по данному вопросу.

Об этом говорится в письме БРКА за подписью председателя коллегии В.Чайчица. До принятия правил адвокатом следует придерживаться ряда рекомендаций.

«… адвокат, выражая свое мнение публично (как в повседневной жизни, так и в сети "Интернет", в том числе в социальных сетях на своих страницах с открытым доступом), должен понимать, что его действия и высказывания будут оцениваться, в том числе, с точки зрения соответствия Правилам профессиональной этики адвокатов и иному законодательству Республики Беларусь. В связи с этим в публичных высказываниях необходимо демонстрировать сдержанность, осторожность и корректность, не проявлять нетерпимость к отдельным гражданам, должностным лицам, государственным органам, политическим взглядам, тем более, в оскорбительной и умаляющей достоинство иных лиц форме», - говорится в письме.

«Однако, некоторые наши коллеги продолжают позволять себе публикации, которые умаляют не только их профессиональное достоинство, но и всего адвокатского сообщества в целом, на что справедливо обращают внимание адвокаты, действующие в рамках норм о профессиональной этике», - пишет Чайчиц.

Он отмечает, что БРКА понимает и «разделяет возмущение адвокатов непрофессиональным поведением отдельных сотрудников правоохранительных органов, однако напоминает, что и адвокат не вправе вести себя непрофессионально: позволять эмоциям руководить своими поступками, отвечать грубостью на грубость, нарушением закона − на нарушение закона».

В отношении особо упертых, глава Коллегии допускает правовое преследование.

«…в настоящее время сформировалась судебная практика, согласно которой публикация сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина на своих страницах в социальных сетях признается распространением, влекущим гражданско-правовую и иную ответственность распространившего их лица, в том числе материальное возмещение морального вреда (БРКА может представить решения судов по конкретным делам для ознакомления − с согласия их участников)», - подчеркивается в письме.

 
 
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Белорусская республиканская коллегия адвокатов в ближайшее время разработает Правила поведения адвокатов в сети "Интернет" и социальных сетях, которые будут...
 
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