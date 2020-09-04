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Светлана Тихановская выступает в Совбезе ООН. Прямая трансляция

04.09.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступает с докладом в Совете Безопасности ООН.

Светлана Тихановская выступает в Совбезе ООН. Прямая трансляция
Настоящее Время ведет прямую трансляцию с 16:45 по белорусскому времени:


Светлана Тихановская после президентских выборов в Беларуси была вынуждена уехать в Литву. Ее супруг видеоблогер Сергей Тихановский собирался выдвигаться на президентский пост, но был арестован. Тогда Светлана пошла вместо мужа: ее зарегистрировали кандидатом в президенты.

В Беларуси после оглашения результатов выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, уже несколько недель продолжаются акции протестов. При их подавлении погибли не менее шести человек, еще шестеро пропали без вести.

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции и запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам из-за фальсификации выборов и насильственного подавления акций протеста. Евросоюз, по информации Die Welt, решил санкции против Лукашенко не вводить.

Ранее по инициативе Тихановской был создан Координационный совет по передаче власти в Беларуси и преодолению политического кризиса. В президиум совета вошли писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, дипломат Павел Латушко, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, координатор штаба Бабарико и соратница Тихановской Мария Колесникова.

19 августа Координационный совет провел первое заседание и принял резолюцию, в которой требует прекращения политического преследования граждан, освобождения всех политических заключенных, признания выборов недействительными, а также настаивает на проведении новых выборов по международным стандартам.

Членов президиума совета вызывают на допросы в Следственный комитет Беларуси по возбужденному ранее уголовному делу по статье "Захват власти" (361 УК). 3 сентября суд в Минске продлил на 15 суток арест доверенному лицу Тихановской Ольге Ковальковой и представителю забастовочного комитета МТЗ​ Сергею Дылевскому. 

26 августа бизнесмен и член Координационного совета по Брестской области Андрей Воронин и его супруга, опасаясь преследований, покинули Беларусь. Воронину вменяют неуплату налогов и сокрытие доходов в особо крупном размере, наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

О результатах голосования ЦИК Беларуси объявил 10 августа, согласно официальным данным, Тихановская набрала 10,09%, однако по результатам альтернативных опросов в других странах, у Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги выборов.
 
Теги: Минск
 
 
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступает с докладом в Совете Безопасности ООН.
 
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