Huawei усилит присутствие в Европе

Источник материала: Onliner

Американские санкции в отношении Huawei затронули дела корпорации на европейском рынке, сообщает GSMArena. Теперь компания намерена расширить свое присутствие в этой части света.

К концу нынешнего года Huawei откроет магазины во Франции, Испании, Бельгии, Италии, Германии и Великобритании. Об этом на конференции IFA заявил Уолтер Цзи, топ-менеджер направления потребительской электроники Huawei в Европе.

Всего в европейском регионе на Huawei работает 14 тысяч человек, а в прошлом году компания стала пятой по объему инвестиций в исследования и разработку на территории Евросоюза.

Топ-менеджмент Huawei также рассказал об успехах AppGallery: мол, цифровой магазин уже третий по размеру после Google Play и App Store, каждый месяц прирастает на пять тысяч новых приложений. Правда, о разрыве между AppGallery и App Store, занимающим второе место по количеству приложений, в Huawei не сообщили.