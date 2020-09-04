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Huawei усилит присутствие в Европе
Источник материала: Onliner
Американские санкции в отношении Huawei затронули дела корпорации на европейском рынке,
К концу нынешнего года Huawei откроет магазины во Франции, Испании, Бельгии, Италии, Германии и Великобритании. Об этом на конференции IFA заявил Уолтер Цзи, топ-менеджер направления потребительской электроники Huawei в Европе.
Всего в европейском регионе на Huawei работает 14 тысяч человек, а в прошлом году компания стала пятой по объему инвестиций в исследования и разработку на территории Евросоюза.
Топ-менеджмент Huawei также рассказал об успехах AppGallery: мол, цифровой магазин уже третий по размеру после Google Play и App Store, каждый месяц прирастает на пять тысяч новых приложений. Правда, о разрыве между AppGallery и App Store, занимающим второе место по количеству приложений, в Huawei не сообщили.
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