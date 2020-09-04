ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений

04.09.2020 17:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Шанхайское бюро 100 Architects специализируется на «уличной архитектуре»: в послужном списке студии практически нет зданий, зато общественных пространств и разного рода проектов по модернизации среды — в избытке. Недавно бюро представило концепцию реконструкции пешеходного моста, соединяющего два исторических района Шанхая — Чжабэй и Цзинъань. Обычное серое сооружение, по мысли архитекторов, должно превратиться в яркий парк развлечений. Заказчик проекта High Loop держится в секрете.

Реку Сучжоухэ называют «музеем мостов»: в пределах Шанхая ее пересекает около двух десятков сооружений такого типа, но по сравнению с большинством из них потенциал объекта, построенного в 1997 году, так и не был раскрыт по-настоящему, считают в 100 Architects.

Серый асфальт архитекторы решили заменить ярким покрытием, определяющим маршруты и функциональные зоны общественного пространства. Так, скоростная трасса для велосипедистов и водителей мотороллеров окрашена в цвет лайма, а для пешеходов выделена извилистая дорожка пурпурного оттенка. Петляющая тропа призвана побудить горожан хоть немного замедлить шаг и насладиться видами на один из самых густонаселенных районов Шанхая и реку Сучжоухэ.

Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений
Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений
Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений
Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений
Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений
Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений

В качестве фона был выбран приглушенный голубой оттенок, с его помощью архитекторы выделили зоны для спокойного общения и отдыха. В карманах голубого цвета сосредоточены смотровые площадки, места для пикника, уличная мебель. При этом часть пространства архитекторы намеренно оставили незаполненным: возможно, пустоты в будущем займут мини-рынки или ларьки с уличной едой. Растения в кадках, расставленные повсеместно, играют двойную роль — функциональных разделителей и декоративных элементов. Для маломобильной группы населения предусмотрен специальный лифт.

Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений
Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений
Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений
Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений
Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений
Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шанхайское бюро 100 Architects специализируется на «уличной архитектуре»: в послужном списке студии практически нет зданий, зато общественных пространств и разного...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сильные панические атаки»: подросток, которого пытали силовики, после допроса в СК снова оказался в минской больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика