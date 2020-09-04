Мост в центре Шанхая превратят в парк развлечений

Источник материала: Onliner

Шанхайское бюро 100 Architects специализируется на «уличной архитектуре»: в послужном списке студии практически нет зданий, зато общественных пространств и разного рода проектов по модернизации среды — в избытке. Недавно бюро представило концепцию реконструкции пешеходного моста, соединяющего два исторических района Шанхая — Чжабэй и Цзинъань. Обычное серое сооружение, по мысли архитекторов, должно превратиться в яркий парк развлечений. Заказчик проекта High Loop держится в секрете.

Реку Сучжоухэ называют «музеем мостов»: в пределах Шанхая ее пересекает около двух десятков сооружений такого типа, но по сравнению с большинством из них потенциал объекта, построенного в 1997 году, так и не был раскрыт по-настоящему, считают в 100 Architects.

Серый асфальт архитекторы решили заменить ярким покрытием, определяющим маршруты и функциональные зоны общественного пространства. Так, скоростная трасса для велосипедистов и водителей мотороллеров окрашена в цвет лайма, а для пешеходов выделена извилистая дорожка пурпурного оттенка. Петляющая тропа призвана побудить горожан хоть немного замедлить шаг и насладиться видами на один из самых густонаселенных районов Шанхая и реку Сучжоухэ.

























В качестве фона был выбран приглушенный голубой оттенок, с его помощью архитекторы выделили зоны для спокойного общения и отдыха. В карманах голубого цвета сосредоточены смотровые площадки, места для пикника, уличная мебель. При этом часть пространства архитекторы намеренно оставили незаполненным: возможно, пустоты в будущем займут мини-рынки или ларьки с уличной едой. Растения в кадках, расставленные повсеместно, играют двойную роль — функциональных разделителей и декоративных элементов. Для маломобильной группы населения предусмотрен специальный лифт.























