Второго сентября на «Пушкинской» задержали врача, сейчас он в БСМП с переломами позвонков и ЧМТ

Источник материала: Onliner

Алексей Белостоцкий работает урологом в 4-й ГКБ Минска. После первых дней жестких разгонов в десятых числах августа ему пришлось оперировать пациента с травмой мошонки, полученной от удара в пах. Теперь Алексей сам лежит в больнице. Рассказывает, что его избили в машине по дороге от «Пушкинской» в РУВД.

Напомним, 2 сентября место мемориала засыпали технической солью, а собиравшихся на протест людей просили разойтись.

— Я ехал к отцу и по дороге на «Пушкинской» увидел группу людей. Вдруг им нужна помощь медика? Я даже на трассе останавливаюсь всегда, если человек на «аварийке» стоит. Так и попал в гущу событий.

— Там было много мужчин. Почему именно вас заметили милиционеры?

— Потому что задавал логичные вопросы? Попросил документы и представиться. Я видел, что они начали прессовать обычных людей. Никаких переговоров не начинал — просто попытался заступиться.

Так Алексей оказался в микроавтобусе, который подъехал с ребятами в гражданском.

— В автобусе один держал, второй бил, третий копался в телефоне.

— Что-то говорили?

— Нет, только мат. Никаких «Люблю ОМОН», «На тебе демократию» и так далее. Потом какой-то сотрудник в РУВД уже пробовал меня убедить. Говорил: «Вам неправду говорят, а вы, дураки, верите. И жертва на „Пушкинской“ был уголовник. Пользуйтесь своими мозгами».

Белостоцкий говорит, что никакой черной спецодежды не было — бил сотрудник в синей рубашке. Больше они не встречались.

— В РУВД я просил вызвать скорую. Ответили, что подозреваемым не положено. Отвезли на Окрестина. Стала болеть спина, ближе к ночи я помочился с кровью. Мне что-то обещали, но никто так и не приехал. Утром еще до завтрака меня повели к фельдшеру. Та сказала: будем решать. «Решали» до обеда, когда начался суд онлайн.

Я заявил ходатайство о вызове скорой. И через 10 минут машина приехала. Меня осмотрели и под конвоем отвезли в БСМП.

— Вы сейчас под охраной или можете пойти домой?

— Учитывая мое состояние, я бы не рисковал уходить из больницы. А как будет выписка происходить, понятия не имею. Но охраны никакой нет.

— Какими были условия содержания на Окрестина?

— В камере нас было 6 человек. У каждого — свое место. Кого-то взяли за митинги, но были и «по этапу» и ЛТП. Никаких уже криков и ужастиков. Не могу ничего сказать — обращались нормально. Никаких угроз или понтов. Если бы еще со скорой не тянули...

У Алексея закрытая ЧМТ, рана левой голени, ушиб грудной клетки, переломы поясничных позвонков, ушиб левой почки.

— На работе из-за этого могут быть проблемы?

— Нет, созванивался с начальством — сегодня даже приезжали ко мне, все с пониманием.

Когда будет продолжен суд, Алексей пока не знает. Обвиняют его по нарушению двух статьей: за проведение массовых мероприятий и сопротивление.

В ГУВД Мингорисполкома обещали разобраться и дать комментарий в ближайшее время.