На бастующих шахтеров усилилось давление

Стачечный комитет «Беларуськалия» заявил об усилении давления на бастующих шахтеров.



Фото Дмитрия Брушко / TUT.by

Так, сопредседателю стачкома Анатолию Бокуну пришло по почте уведомление о прекращении с ним трудовых отношений по причине длительного прогула. «Его увольняют по статье», — рассказал Naviny.by член стачкома «Беларуськалия» Роман Леончик.

Сейчас Бокун отбывает 15-суточный административный арест за участие в несанкционированном мероприятии. Он был задержан и осужден 31 августа. До этого сопредседателя стачкома оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) также за участие в несанкционированном мероприятии. Суд прошел 24 августа.

Еще одного члена стачкома Владимира Тимощенко вызвали в отдел кадров «Беларуськалия» и в руки вручили уведомление об увольнении. Некоторым членам стачкома через Независимый профсоюз горняков сообщили о планируемом увольнении, рассказал Роман Леончик.

Кроме того, по его словам, членов стачкома стали вызывать на допросы в отделение по борьбе с экономическими преступлениями Солигорского РОВД, но без пояснений, по какому делу. У некоторых бастующих шахтеров дома прошли обыски, добавил член стачкома.

«Вылавливают дома, возле подъездов, останавливают автомобили на улицах с помощью ГАИ и вручают повестки. Там указано, что вызывают в милицию в качестве свидетеля. Больше ничего. Непонятно, что за дело возбуждено, по какой статье. А вчера у моего брата в квартире провели обыск. Якобы он свидетель по каким-то уголовным делам. Хотя у свидетелей не могут проводить обыск, а только осмотр. Дней десять назад был еще один обыск у члена стачкома. Сейчас еще обыск будет у меня», — рассказал Роман Леончик.

Давление со стороны силовиков он расценил как «репрессии со стороны режима».

Забастовка на «Беларуськалии» началась 17 августа. Шахтеры требуют признать результаты выборов президента недействительными; привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов; освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными и прочее.

В стачкоме подчеркнули, что согласно Конституции рабочие «имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через реализацию права на забастовку».

В первые три дня, по словам Романа Леончика, стачку поддержало около четырех тысяч работников «Беларуськалия», потом под давлением многие шахтеры приступили к работе. Сейчас в стачке находятся 23 человека.

«Первую волну протестов в Солигорске загасили. Мы надеемся на вторую волну и массовую поддержку. Может, повлияет экономический кризис», — сказал член стачкома.

Из-за забастовки, по данным стачкома, на некоторых рудниках не был выполнен производственный план. Так, в августе на первом руднике не добрали более 76 тысяч тонн калийной руды, на шестом — более 129 тысяч тонн. На обслуживающей их обогатительной фабрике произвели на 48 тысяч тонн удобрений меньше запланированного.

По данным администрации ОАО «Беларуськалий», с 19 августа этого года все рудники и фабрики предприятия возобновили работу и с 20 августа работают с максимальной загрузкой мощностей. Объем производства калийных удобрений за август должен составить более 1 млн тонн, что на 3% больше, чем в августе прошлого года, отмечалось в сообщении предприятия от 28 августа.

«Договорные обязательства перед покупателями нашей продукции исполняются в полном объеме», — заверяла администрация ОАО «Беларуськалий»