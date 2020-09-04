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Ушел из жизни выдающийся конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт

04.09.2020 17:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

tupolev.ru

Умер конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт. Ему было 95 лет. Об этом сообщается на сайте ПАО «Туполев».

С 10 февраля 1948 года и до последнего дня местом работы Александра Сергеевича значится одна компания – «Туполев». Здесь он проработал более 70 лет. Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт – человек - эпоха и один из самых авторитетных конструкторов современности, прошедший школу легендарного Андрея Николаевича Туполева.

Александр Сергеевич участвовал в создании самолетов, ставших этапными для всего отечественного авиастроения: гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22.

35 лет Шенгардт занимал пост главного конструктора легендарного самолета Ту-154 – первого отечественного пассажирского лайнера, обеспеченного технической документацией международного класса. Под руководством Шенгардта А.С. на базе самолета Ту-154 был создан грузовой вариант Ту-154С и ставший самым массовым самолетом гражданской авиации страны – вариант Ту-154Б, за создание и ввод в эксплуатацию которого Шенгардту А.С. в 1980 году было присвоено звание «Лауреат Ленинской премии», а в 1997 году за активное участие в разработках и созданию новейших образцов авиационной техники - звание «Заслуженный конструктор России».

«Прощание с Александром Сергеевичем состоится во вторник, 8 сентября. О времени и месте будет объявлено дополнительно, — говорится в сообщении. — Светлая память об Александре Сергеевиче Шенгардте навсегда останется в сердцах туполевцев».

 
 
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Умер конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт. Ему было 95 лет. Об этом сообщается на сайте ПАО «Туполев».
 
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