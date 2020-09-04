







"Конечно же, есть сотрудники, которые отказались от продолжения своей служебной деятельности, сложили свои полномочия. Но могу четко обозначить, что эта цифра находится в пределах той погрешности - увольнение и прием на работу, которая была в аналогичном периоде прошлого года", - сказал Паршин, комментарий которого распространила пресс-служба МВД.





При этом Паршин утверждает, что отдельные сотрудники, "которые заявили о своей некой принадлежности к тем или иным политическим течениям, и сложили свои полномочия", уже обращаются с просьбой о возвращении на службу.





Сотрудники, которые, по версии МВД, якобы повторно возвращаются на службу, поясняют, что "подверглись влиянию телеграм-каналов и социальных сетей, деструктивной агитации и зомбированию в СМИ", а теперь "осознали правильно ситуацию", рассказал Паршин.





В конце августа глава белорусского МВД Юрий Караев в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT назвал "предателями" силовиков, которые в период протестов в стране уволились и присоединились к акциям.



