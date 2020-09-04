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Оторванные от реальности: в МВД объясняют увольнения сотрудников "зомбированием в СМИ"
Источник материала: Партизан
МВД Беларуси фиксирует факты увольнения сотрудников "под влиянием деструктивной агитации" и из-за "зомбирования в СМИ", но они не массовые, заявил начальник главного управления собственной безопасности министерства Андрей Паршин.
"Конечно же, есть сотрудники, которые отказались от продолжения своей служебной деятельности, сложили свои полномочия. Но могу четко обозначить, что эта цифра находится в пределах той погрешности - увольнение и прием на работу, которая была в аналогичном периоде прошлого года", - сказал Паршин, комментарий которого распространила пресс-служба МВД.
При этом Паршин утверждает, что отдельные сотрудники, "которые заявили о своей некой принадлежности к тем или иным политическим течениям, и сложили свои полномочия", уже обращаются с просьбой о возвращении на службу.
Сотрудники, которые, по версии МВД, якобы повторно возвращаются на службу, поясняют, что "подверглись влиянию телеграм-каналов и социальных сетей, деструктивной агитации и зомбированию в СМИ", а теперь "осознали правильно ситуацию", рассказал Паршин.
В конце августа глава белорусского МВД Юрий Караев в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT назвал "предателями" силовиков, которые в период протестов в стране уволились и присоединились к акциям.
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МВД Беларуси фиксирует факты увольнения сотрудников "под влиянием деструктивной агитации" и из-за "зомбирования в СМИ", но они не массовые, заявил начальник...
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