В Беларусь хотят прислать два батальона российского спецназа?

На российском радиолокационной станции 70М6 «Волга» в Ганцевичах сейчас работают около тысячи человек, в сентябре-октябре ожидается прибытие дополнительного персонала.





Увеличение объема персонала объясняют увеличением объема работ.





43-й узел связи ВМФ России «Вилейка» (радиостанция «Антей», RJH69) находится в Вилейке.





«Под видом ротации персонала вполне можно завести батальон спецназа якобы для обеспечения объекта в Ганцевичах. Аналогично могут поступить и с военным объектом в Вилейке», - заявил источник «Белорусского партизана».



