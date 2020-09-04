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В Беларусь хотят прислать два батальона российского спецназа?

04.09.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это можно сделать под видом ротации персонала на двух российских военных объектах.

В Беларусь хотят прислать два батальона российского спецназа?
На российском радиолокационной станции 70М6 «Волга» в Ганцевичах сейчас работают около тысячи человек, в сентябре-октябре ожидается прибытие дополнительного персонала. 

Увеличение объема персонала объясняют увеличением объема работ.

43-й узел связи ВМФ России «Вилейка» (радиостанция «Антей», RJH69) находится в Вилейке.

«Под видом ротации персонала вполне можно завести батальон спецназа якобы для обеспечения объекта в Ганцевичах. Аналогично могут поступить и с военным объектом в Вилейке», - заявил источник «Белорусского партизана».
 
 
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Это можно сделать под видом ротации персонала на двух российских военных объектах.
 
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