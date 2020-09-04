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Нацбанк РБ допускает снижение суверенного рейтинга из-за политической ситуации

04.09.2020 18:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси сегодня прозрачно намекнул на то, что текущая политическая ситуация в стране может обернуться снижением суверенного рейтинга страны, восстанавливать который затем придется годами.

«…инвесторы анализируют и оценки рейтинговых агентств. Три крупнейшие – S&P, Fitch и Moody`s… оценивают самые различные факторы. В том числе и политическую стабильность»,- констатировал сегодня начальник Главного управления операций на финансовых рынках Нацбанка РБ Денис Горегляд.

«Надо понимать, что оценка производится не только ситуации в моменте, но и так называемой истории успеха - способность страной достигать поставленных целей в течение нескольких лет. Если в какой-то год снизится инфляция, то рейтинговые агентства отметят этот позитивный факт, но рейтинг сразу не повысят. А будут смотреть на достижения предыдущих 3–4 лет. Поэтому если из-за ухудшения показателей макроэкономической стабильности у Беларуси снизится рейтинг, то для его восстановления понадобится несколько лет. И все это время стоимость ресурсов для страны будет выше. Несомненно, чем быстрее разрешится социально-политическая ситуация, тем меньше будут потери», - заявил эксперт.

 
 
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Нацбанк Беларуси сегодня прозрачно намекнул на то, что текущая политическая ситуация в стране может обернуться снижением суверенного рейтинга страны,...
 
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