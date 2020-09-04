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Водитель попал в аварию с участием автозака. Ему грозит до двух лет лишения прав

04.09.2020 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Воробьев попал в аварию с автозаком возле Гродненской областной филармонии 11 августа. Гродненец, по его словам, не участвовал в акции, ехал к матери. Когда мужчина вышел осмотреть повреждения, его схватил ОМОН и доставил в РОВД, где ему присудили 10 суток административного ареста. Прокуратура занимается расследованием заявления о получении телесных повреждений при задержании силовиками. Александру же грозит до двух лет лишения прав за «создание аварийной ситуации».

Обо всех обстоятельствах произошедшего Александр рассказал сайту Hrodna.Life:

— Объезжал кольцо по парковке. Начали съезжаться автозаки, БТР и микроавтобусы с ОМОНом. Автозак заезжал на парковку филармонии и, по версии очевидцев, задел мою машину. Вышел из машины посмотреть, что происходит. В это время ОМОН начал задерживать людей, в том числе и меня. Отвели в автозак, не дав заглушить машину. Автомобиль забирала дочь Яна — он был заведен и стоял посреди дороги. В автомобиле была разбита задняя фара, появилась дыра в крыле. Увезли в РОВД Октябрьского района, присудили 10 суток ареста. 13 августа выпустили. После задержания — трещины в двух ребрах.

— После освобождения написал заявление о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов в прокуратуру и РОВД. В прокуратуре дважды опросили и приняли объяснения. Телефон вернули 17 августа. В прокуратуре сообщили, что дело рассматривают. Более-менее двигаюсь, кажется, все хорошо. Врачи говорят, что заживает хорошо, как на собаке. Существенных травм, как у других задержанных, нет. На теле остался знак в виде креста — потому что говорил по-белорусски.

Водитель попал в аварию с участием автозака. Ему грозит до двух лет лишения прав

— 11 августа после задержания очевидцы вызвали ГАИ. Дочери Яне, которая приехала за автомобилем, сотрудники ГАИ сообщили, что протокол о ДТП составлен, машину можно забрать. После выхода из РОВД приехал в ГАИ дать объяснения. 28 августа снова попросили приехать. Дали прочитать протокол, согласно которому я создал помеху, действия квалифицируются ч. 10 ст. 18.14 КоАП («Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки»). Действия влекут наложение штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением прав до 2 лет или без лишения. Копии документа нет, потому что отказался его подписывать.

Водитель попал в аварию с участием автозака. Ему грозит до двух лет лишения прав

— Я кузнец-художник, мастерская находится в 50 километрах от Гродно. По своему занятию приходится часто пользоваться автомобилем. Водительский стаж — около 30 лет, серьезных аварий не было. Сейчас консультируюсь с юристом.

Водитель попал в аварию с участием автозака. Ему грозит до двух лет лишения прав

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Теги: Гродно
 
 
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Александр Воробьев попал в аварию с автозаком возле Гродненской областной филармонии 11 августа. Гродненец, по его словам, не участвовал в акции, ехал к матери....
 
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