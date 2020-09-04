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В Беларуси еще девять человек признали политзаключенными

04.09.2020 18:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными девять человек. Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», всем им предъявлено обвинение по ст. 293 (массовые беспорядки) УК РБ.

По данным правозащитников, обвинение по ст. 293 предъявлено Роману Богновцу, Даниилу Богнату, Дмитрию Куборову, Виктору Пантелееву, Виталию Прокопчуку, Егору Прокопчуку, Вячеславу Рогощуку, Артуру Халимончику, Олегу Рубцу.

Правозащитники напоминают, что свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Они отмечают, что выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам президентских выборов, которые прошли с многочисленными нарушениями. Международное сообщество результаты их не признало.

Как указывают правозащитники, акции были мирными и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это, демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД. Применение физической силы, спецсредств и оружия правозащитники называют непропорциональными. Они указывают на то, что впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были использованы резиновые пули, водометы, шумовые гранаты.

 
 
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Белорусские правозащитники признали политическими заключенными девять человек. Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», всем им предъявлено обвинение по...
 
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