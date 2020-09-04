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На «Беларуськалии» стали увольнять лидеров стачкома

04.09.2020 18:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стачечный комитет «Беларуськалия» заявляет об усилении давления на бастующих шахтеров. Представители стачкома рассказывают, что их увольняют, вызывают на допросы, проводят обыски.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, сопредседателю стачкома Анатолию Бокуну пришло по почте уведомление о прекращении трудовых отношений по причине длительного прогула, сообщил БелаПАН член стачкома Роман Леончик. «Его увольняют по статье», — добавил он.

Сейчас Бокун отбывает 15-суточный административный арест за участие в несанкционированном мероприятии. Он был задержан и осужден 31 августа. До этого сопредседателя стачкома оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей), также за участие в несанкционированном мероприятии.

Еще одного члена стачкома — Владимира Тимощенко — вызвали в отдел кадров «Беларуськалия» вместе с его начальником и вручили уведомление об увольнении.

Некоторым членам стачкома сообщили о планируемом увольнении через независимый профсоюз горняков, отметил Леончик.

Кроме того, по его словам, членов стачкома стали вызывать на допросы в отделение по борьбе с экономическими преступлениями Солигорского РОВД, не объясняя, по какому делу. У некоторых бастующих шахтеров дома прошли обыски.

«Вылавливают дома, возле подъездов, останавливают автомобили на улицах с помощью ГАИ и вручают повестки. Там указано, что вызывают в милицию в качестве свидетеля, больше ничего. Непонятно, что за дело возбуждено, по какой статье. А вчера у моего брата в квартире провели обыск — якобы он свидетель по каким-то уголовным делам. Хотя у свидетелей не могут проводить обыск, а только осмотр. Дней десять назад был еще один обыск у члена стачкома. Сейчас еще обыск будет у меня», — рассказал Леончик.

В стачкоме давление силовиков расценивают как «репрессии со стороны режима».

Забастовка на «Беларуськалии» началась 17 августа. Шахтеры требовали признать результаты выборов президента недействительными; привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов; освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными и прочее.

19 августа на митинге в центре Солигорска представители стачкома «Беларуськалия» заявили о готовности начать голодовку, если на бастующих шахтеров будет оказываться давление: угрозы, увольнения, силовое воздействие. В стачкоме подчеркивали, что согласно Конституции рабочие «имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через реализацию права на забастовку».

Первые три дня, по словам Леончика, стачку поддержало около четырех тысяч работников «Беларуськалия», потом под давлением многие шахтеры приступили к работе. Сейчас в стачке находятся 23 человека.

«Первую волну протестов в Солигорске загасили. Мы надеемся на вторую волну и массовую поддержку. Может, повлияет экономический кризис», — добавил член стачкома.

 
 
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Представители стачкома рассказывают, что их увольняют, вызывают на допросы, проводят обыски.
 
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