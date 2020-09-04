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Кац: Победить протест нельзя. Угрозы Путина белорусам - это запугивание

04.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларусь съездил Мишустин, Лукашенко наговорил всякой дичи про Навального, и это всё опять очень беспокоит многих в Беларуси.

Кац: Победить протест нельзя. Угрозы Путина белорусам - это запугивание
Фото: ВГТРК
Напоминаю, что всё это — информационные интервенции. Независимо от намерений Путина, происходящее сейчас в Беларуси — это проблема.

Выходящие на улицы под национальными флагами граждане, возникшая солидарность, понятные новые политические лидеры, запрос на свободу и демократию — все эти процессы вовсе Путину не друзья. Он такого не любит и привык к другому — когда всё тихо, все уверены, что ничего нельзя изменить, и не рыпаются.

Неважно, хочет ли Путин Белорусский федеральный округ в составе России (вряд ли) или марионеточное и только от него зависящее правительство в Беларуси (более вероятно), или вообще хочет мира во всём мире и счастья для всех граждан и добра белорусам — ему точно совсем не годится текущая ситуация в белоруском обществе. Потому что главное что она подразумевает — что решать, что будет дальше будет вовсе не Путин. И не Лукашенко, а какое-то демократически избранное правительство.

Поэтому главная задача сейчас как для Лукашенко, так и для Путина, чьи интересы тут совпали — прекратить протесты. Невозможно управлять страной когда в главном университете надо КГБшников держать, которые как только отвернутся — весь ВУЗ, как студенты, так и профессора и технический персонал, немедленно уходят на митинг. Когда на государственных предприятиях чуть отвернёшься — конвейер встал, а рабочие на площади. Когда все работники ЖКХ заняты срезанием БЧБ флагов с жилых комплексов Минска.



Единственный доступный инструмент для прекращения протестов — информационные интервенции.

«Ребята, большие дяди договорились и всё порешали, вы проиграли, разойдитесь»

«Всё решено могущественными людьми, к границе уже едет Питерский ОМОН, вы проиграли»

«Протест слился,поняв бесперспективность сопротивления»

«У лидера крепкое рукопожатие, вот его фотка с Путиным»


Как вы можете наблюдать, никакого российского ОМОНа или спецназа в Беларуси нет. Потому, что отправить в Минск войска и бить там минчан — ни в какую даже самую пропагандистскую картину не вписывается и никем в России не может быть поддержано, да и ОМОНа никакого не хватит.

Никаких интеграций быть не может, пока такая ситуация в Беларуси, и это всем понятно.

Но — рассказать, что ОМОН вот уже едет, сфоткать автозаки без номеров и забросить их в интернет, пригнать в Минск Мишустина и сфоткать его с Лукашенко, посадить на БТ российских пропагандистов — это пожалуйста.

Победить протест нельзя, управлять страной в таком состоянии нельзя, договариваться о чём-то с лидером с такой легитимностью нельзя.

А вот грозные заявления заявлять, фоточки делать — это запросто можно. Лишь бы разошлись все, поверив что всё предрешено.

Чтобы люди успокоились, спляшут сейчас и вприсядку и вприпрыжку, ведь плясать — не войска вводить.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь съездил Мишустин, Лукашенко наговорил всякой дичи про Навального, и это всё опять очень беспокоит многих в Беларуси.
 
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