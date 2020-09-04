Тихановская выступила перед Совбезом ООН и попросила организацию помочь Беларуси

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская выступила перед Советом безопасности ООН на неформальной конференции. Слушания по ситуации в Беларуси были организованы по инициативе Эстонии, а также при участии еще десяти стран, в том числе и постоянных членов организации.

Эстония инициировала слушания по ситуации в Беларуси совместно с постоянными членами США и Великобританией, а также Канадой, Данией, Исландией, Латвией, Литвой, Польшей, Румынией и Украиной. Заседание прошло под председательством министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

В рамках встречи по видеосвязи обращение зачитала спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин. Она рассказала о нарушениях прав человека в нашей стране, необоснованных задержаниях и насилии по отношению к протестующим, передает tut.by.

Затем по видеосвязи на слушаниях выступила Светлана Тихановская.

— Сегодня в моей стране, Беларуси, неспокойно. Мирных демонстрантов незаконно задерживают, избивают и заключают под стражу. Сами протесты начались после циничной и вопиющей попытки со стороны господина Лукашенко украсть голоса людей. Требования нации просты: немедленное прекращение насилия и угроз со стороны режима, немедленное освобождение всех политзаключенных, а также свободные и честные выборы. Только одно препятствие встает на пути этих требований. Это препятствие — господин Лукашенко. Человек, отчаянно держащийся за власть и отказывающийся слышать свой народ и своих собственных госчиновников. Народ не может и не должен быть заложником жажды власти одного человека. И он не будет. Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена. Это проявляется сейчас в ежедневных демонстрациях сотен тысяч людей по всей Беларуси, несмотря на милицейскую жестокость и нарушения белорусских законов и международных норм. Это проявляется в забастовках на крупнейших в Беларуси заводах и государственных компаниях, несмотря на угрозы и в некоторых случаях незаконные увольнения. Это проявляется во всех слоях нашего общества, и представители всех политических течений требуют одного. Режим господина Лукашенко по большей части обанкротился, под вопросом его законность, а также просто неприемлем в глазах нашего народа.

Тихановская попросила помощи у Организации Объединенных Наций в восстановлении законности и соблюдения прав человека в Беларуси, в том числе призвала организовать экстренное заседание Совета по правам человека ООН по ситуации в Беларуси.

— ООН была создана как формальный орган для всего международного сообщества для того, чтобы продвигать и поощрять уважение к правам человека и фундаментальным правам для всех. В 1945 году Беларусь была одной из стран — основательниц ООН. Сейчас мы, белорусы, нуждаемся в помощи ООН, чтобы прекратить нарушение прав человека и циничное пренебрежение правом на человеческое достоинство в центре Европы. Мы просим ООН осудить использование чрезмерной силы белорусскими силовыми структурами против демонстрантов. Мы предлагаем созвать внеочередную сессию Совета по правам человека ООН для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси. Мы призываем ООН немедленно направить международную мониторинговую миссию в Беларусь, чтобы задокументировать ситуацию на месте. Мы требуем позволить свободный въезд для спецдокладчика по ситуации в Беларуси. Мы требуем немедленного освобождения всех произвольно задержанных политзаключенных, включая Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Павла Северинца, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского, Николая Статкевича и десятков арестованных лидеров гражданского общества. Мы требуем положить конец запугиванию членов Координационного совета: Светланы Алексиевич, Ольги Ковальковой, Павла Латушко, Сергея Дылевского, Марии Колесниковой, Максима Знака и других.

Светлана Тихановская обратилась ко всему международному сообществу с призывом отказаться от сотрудничества с властями Беларуси, а также ввести индивидуальные санкции для тех, кто виновен в фальсификации выборов и насилии в отношении мирных граждан.

— Я хочу, чтобы стало понятно: сотрудничество с режимом господина Лукашенко в данный момент означает поддержку насилия и вопиющего нарушения прав человека. Я призываю международное сообщество использовать все механизмы, чтобы остановить насилие, включая индивидуальные санкции для тех, кто совершал нарушения избирательного законодательства и преступления против человечности. В то же время я подчеркиваю, что Лукашенко больше не представляет Беларусь. Беларусь — законопослушные, мирные и ответственные люди с сильным чувством собственного и коллективного достоинства, что они каждый день и каждое мгновение демонстрировали на прошедших неделях. Мы готовы и открыты к диалогу со всеми сторонами, всеми партиями и странами, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Беларуси, — завершила свое выступление Тихановская.

В рамках слушаний выступили заместитель председателя лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, юрист Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сахович, а также представители стран — организаторов слушаний.