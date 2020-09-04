Стачкомы, ОМОН, выход из БРСМ. Что происходит в вузах после студенческого шествия (видео)

Источник материала: Onliner

Студенческая осень в Беларуси началась громко. 1 сентября колонны молодых людей ходили по Минску, прорывались через сцепки ОМОНа и пели песни у своих университетов. Потом часть студентов начала создавать и продвигать стачкомы в своих вузах, молодежь стояла в очередях, чтобы выйти из БРСМ. Пятница выдалась еще горячее: в здание МГЛУ ворвался ОМОН и начал жесткие задержания инязовцев. Рассказываем, какие настроения сейчас витают в вузах.

БНТУ: «чистый четверг», помощь задержанным студентам и петиция

Неделя в политехе оказалась горячей. 1 сентября в университете работали омоновцы, которых позвал сам проректор. Были задержаны трое студентов. Один получил штраф, двое сидят на сутках. Сейчас в вузе активно работает стачком, студенты продолжают выходить на акции солидарности и из БРСМ.

Например, вчера в вузе проводили «чистый четверг» — так стачкомовцы назвали инициативу с выходом из молодежной организации. Сегодня, кстати, кабинет БРСМ закрыт по причине отъезда сотрудника в командировку.





Недавно была опубликована петиция от имени работников и студентов политеха. Подписавшиеся выражают солидарность и поддержку честным учителям, беспристрастным журналистам, бесстрашным медикам и небезразличным студентам. Представители вуза просят ректорат убрать людей в балаклавах с территории университета, остановить насилие со стороны органов МВД, провести открытое расследование противоправных действий силовиков и пересмотреть результаты президентских выборов. На момент публикации этого текста петицию от БНТУ подписали более 1400 студентов, выпускников и работников вуза.

Также неравнодушные студенты создали чат для помощи осужденным на сутки студентам БНТУ (их двое). Там указано, как можно помочь активистам.





Позавчера студентов Владимира Далецкого и Каролину Борисову вызывали в кабинет проректора. Там парень и девушка провели более двух часов. После этой встречи появилось официальное заявление проректора Георгия Вершины. Он отмечает, что информация в соцсетях о ходе разговора «изложена однобоко, неполно, а в ряде случаев — просто недостоверно».

— Например, студентам мною было предложено пригласить корреспондентов новостного портала times.bntu.by для информирования общественности БНТУ о ходе и результатах встречи. Студенты не согласились, а поставили условие пригласить независимую, на их взгляд, прессу. Или тот факт, что ко мне в кабинет пару раз пытался попасть ОМОН. Со всей ответственностью заявляю, что никакой ОМОН в мой кабинет во время встречи не пытался зайти. Соответственно слова «проректор их не пустил» являются ложью и искажением фактов, поскольку ко мне в кабинет во время встречи никто не заходил, — говорится в обращении.

Проректор напомнил, что приглашал в вуз силовиков только 1 сентября «для обеспечения порядка и безопасности в БНТУ во время линейки».

— Первый вопрос, который был поднят во время встречи, — это почему Республика Беларусь не соблюдает международные законы и в частности Конституцию Европейского Союза. Здесь сложно что-то прокомментировать, поскольку, с одной стороны, о существовании такой конституции мне неизвестно, с другой — мне непонятно, почему суверенная Республика Беларусь должна ее соблюдать, — сообщает проректор.





В ходе встречи поднимались вопросы судьбы только задержанных студентов Гранковской и Стасевича.

— Судьба остальных задержанных, которых под честное слово деканов БНТУ отпустили, их вообще не интересовала. Было заявлено, что честному слову деканов они не верят. Следует отметить, Виктория Гранковская неоднократно предупреждалась деканом и заместителем декана о возможных последствиях за подготовку и проведение несанкционированных акций на территории университета. Но она все равно это сделала намеренно. А студент Стасевич «случайно» оказался рядом. Ну что же, пусть и они возьмут на свою совесть случившееся, — отметил Вершина.

БГАМ: протестующих студентов вычисляют по фото и видео и вызывают к ректору

После разговоров с ректором в вузе создается стачком. Также в мессенджерах стала появляться информация об открытом обращении студентов и сотрудников академии к ректору. В нем подписавшиеся требуют отставки Александра Лукашенко, остановить насилие в отношении белорусов, освободить политзаключенных, признать президентские выборы несостоявшимися и провести новые.

— Наших студентов вычисляют по видеозаписям и фотографиям в сети и вызывают к ректору. Она говорит, если еще раз увидит этих людей на акциях, то сразу же отчислит. 1 сентября пятый курс сдавал переводной экзамен. И чтобы мы не пересеклись с первокурсниками, нам заблокировали пропуски до 14 часов дня, до начала экзамена. Мы не могли попасть даже в библиотеку, — говорит студентка академии. — Вызывали тех, кто подписал петицию об отказе от президентских премий для талантливой молодежи. Их отчитала ректор и сказала вернуть все свои премии.

БГАИ: обращение более тысячи человек

Выпускники, сотрудники и студенты академии искусств написали открытое письмо к обществу, представителям закона и органам власти. На данный момент под ним подписались более тысячи человек. В письме люди осуждают применение насилия против мирных протестующих, а также разгон мирных демонстраций.

«Высказывание Лукашенко А. Г. от 24.08.2020 о том, что работникам образования, которые не поддерживают государственную идеологию, не место в белорусской системе образования, нарушает наши права на демократическое многообразие идеологий и мнений, закрепленные в ст. 4 Конституции Республики Беларусь», — говорится в обращении.

Также подписавшиеся считают недопустимым любое давление на независимые СМИ и введение цензуры, а также необоснованное задержание представителей независимых СМИ.

«В связи с имеющимися в открытом доступе прямыми доказательствами фальсификаций при проведении выборов на пост президента Республики Беларусь мы выражаем недоверие к результатам выборов и требуем в кратчайшие сроки проведения новых открытых и честных выборов, гарантированных ст. 3, 79, 81 Избирательного кодекса Республики Беларусь», — заключается в обращении.

БГМУ: вахтерша впустила ОМОН в здание

Студенты медицинского университета выходят на проспект Дзержинского и становятся в цепи солидарности. Вчера вечером здесь было неспокойно. Сначала со стороны милиции произошла попытка задержать одного из участников акции, но студенты стали в сцепку и не дали своего товарища в обиду. Также студенты сообщали, что вахтерша впустила ОМОН в здание БГМУ.





Сегодня утром студентов-медиков стали вызывать в деканат, а на лекцию педфака пришел ректор, сообщает Telegram-канал «Рупар БДМУ».

— Студентам было предложено остановиться и подумать, потому что «нам этот движ не нужен». Судя по молчанию зала, это мнение исключительно самого Анатолия Викторовича. Также было сказано, что одну из охранниц (ту самую, которая вызвала ОМОН на своих студентов) забрали в больницу с гипертоническим кризом. Правда, никаких доказательств, что это как-то связано со студентами, нет, — говорится на канале.

БГУИР: создан студенческий стачком, а ректор просит не портить имидж вуза

Ректор Вадим Богуш обратился к студентам и работникам БГУИР. В заявлении он просит проявить предельную ответственность и выдержку.

«Никогда нельзя забывать, что самое дорогое — это жизнь, здоровье и безопасность родных и близких. Сейчас мы чувствуем это особенно остро. Сегодня очень важно сохранить мир и порядок, возможность спокойно жить, получать образование, заниматься наукой, создавать семьи и давать дорогу в жизнь новым поколениям», — говорится в обращении.

Богуш просит воздержаться от действий и поступков, «способных нанести имиджевые потери университету, запятнать его имя и вовлечь в политические игрища».

«Выражая свою гражданскую позицию, не используйте „стены“ и площади университета, не выдавайте личное мнение за официальную позицию вуза, не используйте атрибутику и символику БГУИР. Давайте уважительно относиться друг к другу, подставлять плечо, а не ставить подножку», — говорит ректор.

В последнее время студенты постят фотографии очередей к кабинету БРСМ: они собираются, чтобы выйти из молодежной организации. В университете недавно создан студенческий стачком. Его активисты говорят, что акции комитета носят сугубо мирный характер и не нарушают действующее законодательство.





«Мы точно знаем, что мнение большинства студентов не было услышано, а выборы были сфальсифицированы. Многие студенты были незаконно задержаны, подвержены пыткам и истязаниям со стороны силовых структур», — заявляют студенты.

Они отмечают, что не собираются срывать учебный процесс и подрывать репутацию вуза. Все акции в БГУИР проходят во время перерывов. Стачком вуза требует прекратить политическое преследование граждан, освободить политзаключенных, признать президентские выборы недействительными и провести новые.

Сегодня студенты БГУИР в знак солидарности с инязовцами провели акцию прямо в здании своего университета.

МГЛУ: в здание ворвался ОМОН

Студенты МГЛУ митингуют всю неделю. Начало было положено в День знаний, тогда возле входа собралась большая группа учащихся, которые выражали свое недовольство. Ребята планировали объединиться с колонной студентов технических вузов, но этому воспрепятствовали люди в черном, перекрывшие улицу Румянцева. Инязовцы продолжили свой локальный митинг перед закрытыми дверями универа, но примерно в обед к главному входу подъехал бус с ОМОНом. Очередная акция прошла и сегодня, она прекратилась с появлением силовиков уже в помещении учебного заведения. Все закончилось разгоном и задержаниями.

Силовики задержали пятерых студентов вуза, но потом их вернули в университет. В это время 20—30 студентов пришли в конференц-зал МГЛУ, затребовав встречи с ректором Натальей Барановой. К ним пришел один из здешних руководителей и сообщил, что ректор выясняет причины появления силовиков в фойе университета, мол, это стало неожиданностью для всех.

Ректор университета заявила, что пообщалась с первым заместителем министра МВД Геннадием Казакевичем. Сообщила ему, что администрация была в курсе намерения учеников петь песню. В МВД, с ее слов, посчитали случившееся несанкционированной акцией.

Ближе к трем часам дня группа из примерно полусотни студентов выстроилась возле центрального входа в иняз цепью. Ближе к четырем стало известно, что студенты вернулись в здание МГЛУ и отправились в кабинет ректора.

В итоге все пятеро парней покинули университет под аплодисменты и крики «Молодцы!».

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