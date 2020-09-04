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По полочкам. Как забрать безотзывный вклад раньше времени

04.09.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По вашей просьбе банк может вернуть вам безотзывный вклад досрочно, но только если для этого есть серьезные причины. Например, вас уволили с работы или вы переезжаете на ПМЖ в другую страну.

По полочкам. Как забрать безотзывный вклад раньше времени

 

1. Почему мы об этом говорим?

Белорусы полностью или частично забирают свои деньги из банков. К этому их подталкивает ситуация в экономике, рост девальвационных ожиданий. Отток сбережений не прекращается — он начался еще в первом квартале 2020 года. Это касается и отзывных, и безотзывных вкладов.

2. А есть цифры, которые подтверждают эту информацию?

Да, есть. По данным Нацбанка, срочные отзывные вклады (депозиты) граждан в национальной и иностранной валютах на 1 июля сократились на 1,1 млрд рублей, или на 15% по сравнению с 1 апреля. А срочные безотзывные вклады снизились на 1,2 млрд рублей, или на 9%. Кроме того, за второй квартал белорусы закрыли более 85 тысяч банковских счетов, что в два раза больше, чем в январе—марте

3. Я хочу забрать безотзывный вклад, причем раньше времени. Но разве договор это разрешает?

Действительно, договор безотзывного банковского вклада/депозита не позволяет забрать деньги, пока не закончится срок вклада. Об этом сказано в статье 182 Банковского кодекса.
Срочный безотзывный банковский вклад можно вернуть досрочно только в том случае, если согласится вкладополучатель, то есть банк.
При этом банк самостоятельно определяет перечень оснований и документов для досрочного возврата гражданам безотзывных вкладов.

4. В каком случае банк может все-таки согласиться?

К сожалению, в наших законах не сказано, когда и при каких условиях можно вернуть безотзывный вклад. В каждой конкретной ситуации банк будет решать вопрос индивидуально. Вкладчик может рассчитывать на возврат денег, к примеру, если уезжает за границу на постоянное место жительства, потерял трудоспособность, получил инвалидность, был уволен с работы в период действия договора безотзывного банковского вклада/депозита. Или у него серьезно ухудшилось здоровье, умер близкий родственник.
То есть если досрочно отозвать свои деньги с вклада человека вынуждает тяжелая жизненная ситуация, непредвиденные обстоятельства. 

5. На сайте моего банка сказано, что он не вернет раньше времени безотзывный вклад/депозит.

Получается, мне даже не стоит поднимать этот вопрос?
Нет, это не значит, что вам откажут с порога. Подобные сообщения на сайтах нужны банкам, чтобы еще раз напомнить людям об условиях договоров и не допустить массовых безосновательных обращений вкладчиков.

6. Каков должен быть порядок действий?

Пишите заявление на имя руководства банка. К заявлению нужно приложить документы, которые подтверждают исключительность вашего случая.

7. Что нельзя упустить из виду, когда забираешь деньги с безотзывного вклада досрочно?

Прежде всего, вам лучше обращаться лично в банк, а не пытаться использовать дистанционные каналы. Например, интернет-банк или мобильный банк. Помните, что в случае положительного решения вы можете не сразу получить деньги по вкладу. Возможно, банку понадобится несколько дней, чтобы оформить возврат средств документально.

8.  Мне вернут все деньги?

В разных банках условия досрочного изъятия вклада различаются. Так, при досрочном расторжении вклада банк может пересчитать сумму процентов по ставке 0,01% годовых. В результате вы потеряете почти весь доход по безотзывному вкладу.

9. Если банк откажется досрочно вернуть мне мой безотзывный вклад, я могу куда-нибудь пожаловаться. Например, в Нацбанк?

Нет, обращаться с жалобой куда-либо бесполезно. Особенно в ситуации, когда вы требуете вернуть деньги, потому что «страна катится к чертям». Что касается Нацбанка, то он не вмешивается в договорные условия между банками и их клиентами, о чем постоянно напоминает гражданам.

10. У нашей семьи несколько безотзывных вкладов. Один мы будем пытаться вернуть досрочно, а срок второго истекает 1 октября 2020 года — значит, мы его закроем без проблем?

Убедитесь, что в договоре нет пункта о пролонгации, которая производится автоматически в случае, если вы лично не обращаетесь в банк. Если такой пункт есть, банк имеет право продлить вам договор без вашего согласия.

 

 
 
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По вашей просьбе банк может вернуть вам безотзывный вклад досрочно, но только если для этого есть серьезные причины. Например, вас уволили с работы или вы...
 
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