Главу брестских социал-демократов Игоря Масловского оштрафовали на 810 рублей

Председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский оштрафован на 30 базовых величин (810 рублей) за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

Как сообщил БелаПАН политик, 4 сентября такое решение принял суд Ленинского района Бреста, обвинив его в участии в несанкционированном массовом мероприятии 18 августа на площади Ленина в областном центре.

«За то, что я на площади просто общался с людьми, меня трое суток держали в изоляторе временного содержания и сегодня оштрафовали на 810 рублей. Это правовой беспредел», — заявил Масловский.

Сотрудники милиции задержали Масловского в Бресте днем 27 августа на перекрестке проспекта Машерова и улицы Коммунистической и доставили в Ленинский РОВД.

В райотделе милиции на него составили протокол за участие 17 августа в Бресте на проспекте Машерова возле ЦУМа в акции солидарности против насилия. До суда политика поместили в изолятор временного содержания.