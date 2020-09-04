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Главу брестских социал-демократов Игоря Масловского оштрафовали на 810 рублей

04.09.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский оштрафован на 30 базовых величин (810 рублей) за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

Как сообщил БелаПАН политик, 4 сентября такое решение принял суд Ленинского района Бреста, обвинив его в участии в несанкционированном массовом мероприятии 18 августа на площади Ленина в областном центре.

«За то, что я на площади просто общался с людьми, меня трое суток держали в изоляторе временного содержания и сегодня оштрафовали на 810 рублей. Это правовой беспредел», — заявил Масловский.

Сотрудники милиции задержали Масловского в Бресте днем 27 августа на перекрестке проспекта Машерова и улицы Коммунистической и доставили в Ленинский РОВД.

В райотделе милиции на него составили протокол за участие 17 августа в Бресте на проспекте Машерова возле ЦУМа в акции солидарности против насилия. До суда политика поместили в изолятор временного содержания.

28 августа суд Ленинского района признал политика виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и наказал пятью сутками административного ареста. 1 сентября после отбытия ареста Масловского не освободили из ИВС. Там на него составили еще один протокол за участие 18 августа в несанкционированном массовом мероприятии. 4 сентября Масловского из ИВС доставили в суд.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский оштрафован на 30 базовых величин (810 рублей) за...
 
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